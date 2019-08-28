14歲萌妹看抖音製爆米花卻爆炸！96%燒傷命危 父淚：傾盡所有救你

2019-08-28 20:55 香港01 記者鄧柳媚／報導



兩名少女模仿抖音短片以鐵罐及酒精燈自製爆谷，意外釀爆炸導致嚴重爆傷。 梨視頻截圖 分享 facebook 中國不時有網紅上載DIY影片，在家嘗試製作不同食物或進行各種挑戰，吸引其他網民有樣學樣。近日兩名少女模仿網紅短片教學，打算在家以鐵罐及酒精燈自製爆谷，但點火時意外釀成爆炸，導致嚴重燒傷，其中一人更有96%的皮膚重度燒傷，至今仍未渡過危險期，於深切治療部留醫。

事發上周四（22日），居於山東棗莊的14歲少女周哲到鄰居彭祥雨的家玩，兩人看手機短片時，在「抖音」程式看到一名網紅示範在家以酒精燈及鐵罐自製爆谷。兩人遂想到有樣學樣，在家中找到短片中提及的材料開始「實驗」，包括一樽高濃度酒精，沒料釀成意外。

周哲和彭祥雨按短片指示將酒精點燃，不過粟米似乎沒有動靜，兩人之後在火苗還未熄時再倒進酒精，結果引發爆炸。兩人走避不及被火燒傷，其中周哲的燒傷面積更高達96%，被醫院診斷為特重度燒傷，目前仍在深切治療部接受治療，尚未脫離生命危險，「現在就是有意識，但是以後做完手術也不知道怎麼樣」。

現場拍攝的短片可見，意外發生後彭祥雨的家中多處被燒至焦黑，本身用作放酒精的膠桶燒至變形，鋁罐內的粟米粒亦被燒焦。周哲的父母事後趕至醫院，發現女兒已面目全非，只能鼓勵她支持下去。周哲的父親更稱，女兒曾拉着他的手說：「爸爸，我不想死！」難過的他只好對女兒承諾，「傾盡所有也要救你」。

周哲的姐姐事後向傳媒表示，妹妹的前期治療已花了10萬元人民幣左右（約11萬港元），後續醫療費仍有很大困難，家屬目莉已經在籌款平台發起眾籌。周母事後亦指，抖音並無在涉事短片加上安全警示，亦沒有標示清楚片中使用的化學品或危險品的名稱，認為青少年的安全意識較低，容易因「有樣學樣」引發意外，「她自己學着，她也不知道，覺得差不多就行了」。

意外發生後，相關的自製爆谷短片已被抖音下架，以「易拉罐爆米花」為關鍵字搜尋時，亦找不到類似短片，惟抖音並無就事件發表回應。內地傳媒發現，早於今年5月，有網民已在DIY爆谷的短片下留言問：「確定不會爆炸嗎？」不過無論是片主或抖音官方均一直沒有回覆，抖音的審核部門也從未就該類短片執行任何監管和審核。

其中一名少女周哲被嚴重燒傷，燒傷面積高達96%。 梨視頻截圖 分享 facebook

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