潔牙遇上黑店？可憐貴賓犬 慘被拔掉17顆牙

2019-08-26 17:30 世界日報 中國新聞組／北京26日電



可憐的貴賓犬「咖啡」，除兩顆獠牙幾乎成「空口」。 圖／翻攝自紅星新聞 分享 facebook 「我把狗狗送到寵物醫院潔牙，沒想到竟然被拔掉17顆牙齒，每顆還要收450元！」25日，謝女士帶著10歲的貴賓犬「咖啡」到成都瑞鵬寵物醫院麗都分院做日常潔牙，愛犬潔完牙後，醫生端出一盤血淋淋的牙齒，告知狗狗拔了17顆牙齒，需要繳費。謝女士查看咖啡的嘴巴，除了兩顆獠牙，幾乎是「空口」，傷心又氣憤，要求醫院負責。

紅星新聞報導，對此，成都瑞鵬寵物醫院麗都分院負責人表示，給狗狗潔牙前有告知主人潔牙可能會導致牙齒鬆動，鬆了的牙齒需要拔掉。不過，該負責人承認，在拔牙過程中存在疏忽，確實沒有通知犬主人，會承擔相應責任。

報導指出，25日上午10點，謝女士帶著愛犬咖啡到成都瑞鵬寵物醫院做日常潔牙，醫生告訴她潔牙需要麻醉，於是簽署了一份協議。同時，醫生告知潔牙可能會導致牙齒鬆動，如果有鬆的或壞的牙齒需要拔掉，但如果需要拔牙會通知謝女士，拔一顆450元，謝女士表示清楚並增添了微信。

下午接近兩點，謝女士到醫院準備接走狗狗，此時醫生端著一個裝著帶血牙齒的鐵盒，說狗狗拔了十幾顆牙齒，需要結算一下費用。

看到這一幕，謝女士震驚了， 看到拔牙後的咖啡，可憐地發出微弱的「哼哼」聲，張開嘴巴，幾乎只剩兩顆獠牙，傷心極了。再查看被拔掉的牙齒，「除了有四五顆是壞的，其他牙齒都是雪白的，都是好牙齒，醫院居然不通知一聲就拔掉了。拔掉17顆還怎麼吃飯，還能活下去嗎？」質疑醫院是在賺黑心錢。

成都瑞鵬寵物醫院麗都分院負責人表示，狗狗一共有40餘顆牙齒，僅拔掉10幾顆對狗沒有影響，可以將狗糧泡軟一些，狗狗是可以進食的；而且拔掉的是16顆牙，並非17顆。至於拔牙的費用，牙齒不同收費為25元至360元一顆，總的收費為2720元，並非為450元一顆。