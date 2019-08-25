醉漢巴士熊抱女乘客 大耍「醉拳」又強吻男司機

2019-08-25 22:54 香港01 記者崔德興／報導



日前，深圳一名男子在醉酒後大鬧巴士，一上車就試圖強行抱住一名女乘客，被她躲開後更連番出言辱罵。司機和眾乘客好心勸阻，這名男子卻突然耍起「醉拳」，甚至上前強吻、毆打男司機。 圖／摘自香港01 分享 facebook 酒後亂性？日前，深圳一名男子在醉酒後大鬧巴士，一上車就試圖強行抱住一名女乘客，被她躲開後更連番出言辱罵。司機和眾乘客好心勸阻，這名男子卻突然耍起「醉拳」，甚至上前強吻、毆打男司機。

事件發生於8月18日晚，在深圳一輛正在行駛的公交車（巴士）上，一名醉漢剛上車，便張開雙臂試圖強行抱住一名女乘客，所幸女乘客反應敏捷，迅速躲開，卻遭到醉漢不斷出言辱罵。該女乘客待巴士停站便立即下車，而醉漢仍然在車上大吵大鬧。

巴士司機和眾乘客見狀出言勸阻，這名醉漢卻突然在車上耍起「醉拳」，不一會兒又自己坐在地上，聲稱有人推撞他。醉漢之後又爬起身，上前走到司機位強吻男司機，並不斷出手攻擊他。

最終，幾名車站工作人員合力將該名醉漢抓住並報警。警察到場期間，醉漢還不斷反抗，對在場的幾人拳打腳踢，造成一人受傷。目前，醉漢被警方處以行政拘留7日的處罰。

網民熱議：「這才是正宗的大小通吃。」、「深情一吻，司機很無奈。」、「也沒關心被強吻的司機心理陰影，不也是猥褻罪嗎？數罪併罰，才行政拘留？」、「7天？！不疼不癢的縱容！」、「男女通吃啊。」。

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