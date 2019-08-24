通過考核！中國首隻複製警犬服役

2019-08-24 15:48 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ／北京24日電



大陸首隻複製警犬正式加入警隊 未來可望成批量產 取材自新華網 分享 facebook 據新華網報導，中國首隻克隆（複製）警犬「昆勳」，已於22日在公安部昆明警犬基地順利通過考核正式入警。昆勳為雌性「昆明犬」，去年12月在北京出生，其體細胞供體犬名為「化煌馬」，因表現優異被公安部評為「一級功勳犬」。經鑒定，昆勳的DNA與化煌馬有99.9%以上的相似度。

科技日報指出，化煌馬目前在雲南省普洱市公安局警犬大隊服役，雖年僅7歲，但先後參與偵破命案數十起，戰功赫赫。然而像化煌馬這樣的「探案神犬」可謂千里挑一，還需經過四至五年的培訓，成本高達人民幣4、50萬元。這讓公安部有了，「何不直接克隆一頭」的念頭。

在公安部重點研究計畫「功勳昆明犬的克隆」項目支持下，公安部昆明警犬基地與雲南農業大學、北京希諾谷生物科技有限公司開展合作，利用體細胞克隆技術培育功勳犬。

2018年9月12日，專案組成員來到雲南普洱從化煌馬皮膚上截取幾毫米的皮膚樣本，將組織放入培養液後迅速送至北京實驗室。工作人員當日就進行細胞培養，兩周後建立體細胞系。

昆明警犬基地項目組研究員萬九生指出，昆勳和化煌馬長得很像，體型、毛色基本相似，性格也一樣比較強勢。早前對其進行測試，各方面檢測指標都很好，如食物欲望和嗅認能力強，把目標食物放在隱蔽處讓其自主尋找，都能順利找到。

此外，昆勳對陌生環境的適應能力也很強，即便在相對黑暗的陌生環境中也毫不膽怯，對各種聲音都很警覺並能很快適應。

萬九生表示，警犬出生75天後就進入幼犬培訓階段。六個月後開始專業化教學培訓三至五個月，按照犬種的特性分別進入追蹤班、緝毒班、治安防範班、物證搜索班等專用方向。

報導稱，昆明犬根據毛色分為草黃、狼青、黑背三個品系，昆勳屬於狼青品系，適合當城市追蹤犬。

萬九生說，目前中國全國警犬有數萬頭，缺口達數千頭，中國警犬大部分都是引進犬種，現有的七個警用犬品種中，僅昆明犬是中國唯一自主培育成功的工作犬種。

韓國2007年就已領先全球成功克隆警犬，萬九生表示，克隆警犬仍處於實驗室階段，希望未來十年，技術成熟規模化後，能實現批量克隆功勳級昆明犬。

他介紹，該項目組正計畫建立一個可以保存50年的「全國功勳警犬體細胞庫」，並建立克隆功勳級種犬群，希望能實現優良個體的快速繁育和規模化應用。