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讓位沒被感謝 2大媽高鐵互毆

2019-08-24 15:32世界日報 中國新聞組／北京24日電

女子高鐵讓座未被感謝後雙方互毆，南京警方：讓座方獲賠兩千／家長:理所當然的事為啥...
女子高鐵讓座未被感謝後雙方互毆，南京警方：讓座方獲賠兩千／家長:理所當然的事為啥要說謝 視頻截圖
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一輛從南昌開往濟南的高鐵上，兩名女乘客18日發生衝突。王姓女子看到劉姓女子帶著孩子座位擁擠，便起身讓出座位，沒想到劉女沒有道謝。王女心生不滿，趁起身上廁所時，用力掀起小桌板，險些夾到孩子的手，雙方爆發口角，大打出手。事後警方介入調解，由劉女向王女道歉，並賠償人民幣2000元（約281美元）了結。

綜合媒體報導，當時列車正在行駛中，突然車廂內兩名女乘客發生了激烈的衝突，相互撕扯毆打起來，一度造成混亂。一名男旅客站出來將雙方拉開，然後通知了車上列車員趕緊報警。

警方詢問得知，王女和劉女的座位靠在一起，劉女的孩子因為買的是站票，所以坐在劉女的腿上。王女因為考慮到孩子很擠就讓了座位，自己站到其他車廂去，由於站的時間比較長，王女有點疲累就回到自己座位，劉女也讓孩子起身將座位讓出。

衝突的起因在於，劉女沒有因讓座而表示感謝，反而覺得理所應當，令王女心裡不高興。在一次起身上廁所時，王女動作幅度較大，用力將劉女面前的小桌板掀起，險些夾到孩子的手。兩人爆發言語衝突，又升級為肢體衝突，演變成了這樣的一部鬧劇。

最後，衝突雙方及旅客證人一同帶至派出所調查，雖然雙方均有輕微表皮外傷但沒有大礙。經視頻監控、旅客作證、衝突雙方自述等證據，劉女對此次衝突中負較大責任。最終，雙方達成和解，由劉女對王女正式賠禮道歉並賠償王女人民幣2000元。

女子高鐵讓座未被感謝後雙方互毆，南京警方：讓座方獲賠兩千／家長:理所當然的事為啥...
女子高鐵讓座未被感謝後雙方互毆，南京警方：讓座方獲賠兩千／家長:理所當然的事為啥要說謝 視頻截圖
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列車人民幣

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