3個月瘦40斤 胖妞練成「比基尼女王」

2019-08-24 15:31 世界日報 中國新聞組／杭州24日電



3個月瘦了40斤 165斤胖妞練成比基尼女王 蘇妍鳳 分享 facebook 杭州32歲女子楊玉姣的瘦身經驗近日在網上暴紅。她早前因在網上開店，工作忙碌加上餐餐外食，胖到165斤（約83公斤），某日，她突然清醒，為改變「肥宅」生活，她走進健身房苦練，三個月瘦了40斤，還頻頻參賽，一年摘下四個比基尼冠軍，堪稱「比基尼女王」，更因此遇到人生伴侶。

錢江晚報報導，楊玉姣出生於臨安農村，高中畢業後曾和舅舅一起去非洲做紅木生意，後來回國又開淘寶網店，製作純手工物品。「有時候忙起來連樓都不下，一個月有一半時間都在吃外賣，把可樂、雪碧當水喝。整天坐在電腦前，體重最胖時有165斤，腰、肩、頸等部位都出現了問題。」

在那之後，楊玉姣走進健身房苦練，三個月瘦身40斤。基本吃的菜都是水煮不用油，一周訓練六天，早上一次有氧訓練，下午一次力量訓練再加一次有氧訓練。第二年又考了亞洲體適能專業私人教練證，成功轉型為健身教練。

因為健身，楊玉姣遇到了命中注定的愛情——老公蔡坤同樣是位健身教練。

婚後，楊玉姣夫妻倆在杭州下沙的健身房裡當教練。偶爾空閒日子，兩人會用健身方式「秀恩愛」：坐在老公背後讓他做俯臥撐，掛在老公身前讓他「負重」做引體向上……。

楊玉姣要參加健美健身比賽的想法，是在看杭州市健美健身錦標賽時產生的。台上那些肌肉緊致、線條完美的選手瞬間讓她動了心。她覺得作為健身教練，這也是證明自己的一種方式。

開始苦練並報名參加健體組比賽，後來又轉至更「吸睛」項目——被譽為健身版「維密走秀」的比基尼賽。

比基尼賽看肌肉線條，更有女性味道。要求腰細、臀豐滿，所以平時有針對性訓練，「我的體脂比控制在8%~12%之間。」

去年，楊玉姣共參加五場比賽。在馬鞍山全國邀請賽上一舉拿下比基尼冠軍，之後又在衢州、杭州、寧波市健美健身錦標賽中獲得比基尼小姐冠軍。

楊玉姣透露健身秘訣之一，「在體能訓練之餘，注意食物的攝入，一次只吃七分飽，像西瓜、哈密瓜之類高糖分水果基本不碰。」