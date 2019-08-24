好噁！南寧五星飯店水壺 驚現「用過的」衛生巾

2019-08-24 15:29 世界日報 中國新聞組／北京24日電



來源：YouTube

廣西南寧一家五星級酒店日前發生一件惡劣事件，一名房客竟然把用過的衛生巾(衛生棉)扔進客房的燒水壺裡，退房後才被發現。經警方調解，涉案女房客原本表示，願意向酒店道歉並賠償。沒想到，卻因「沒準備好」，未在約定時間出現。

綜合媒體報導，酒店負責人表示，20日下午2時左右，酒店客人退房離開酒店。入住登記是一名年僅23歲的女子，從監控畫面發現，房間由兩人一起入住，她們退房後就沒有其他人進入過這個房間。目前飯店已報警處理。

客房服務員說，「你看，402客人在燒水壺放了什麼東西」，拿起來一看，裡面有一條衛生巾，而且還是用過的，包裝盒還在垃圾袋裡。

該酒店副總經理陳冰表示，警方已經聯繫到這位入住的客人，客人也承認是她所為，承諾要給酒店一個正式的道歉，沒想到卻未在約定時間出現。

報導稱，警方曾打電話給涉案女子，但這名女子稱她目前在外地，警方已經要求她返回南寧後，立即配合調查。

該女子的動機還有待警方進一步調查。而就在不久前，同樣是這家五星級酒店，有住客反映：喝完水後，竟然在燒水壺內發現襪子。關於此事，酒店方面回應，警方仍在調查中。

對於類似的不文明行為，專家表示，中國已經有記錄、管理、披露的制度，每一個不文明行為，都可能給個人帶來嚴重後果。

專家指出，根據2016年發布的《旅遊不文明行為記錄管理暫行辦法》，每個人在酒店居住期間發生的不文明行為，即使沒有構成違法、犯罪，都有可能被記錄在案。目前，旅遊主管部門已經對外公布多批次相對嚴重的遊客不文明行為。

業界人士表示，按照國際酒店行業的慣例，當遊客損害酒店的財物，企業可以要求賠償。除此之外，部分酒店對於不受歡迎的遊客，還會拒絕提供服務。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，當遊客發生這種不文明現象的時候，不是所有的問題都由法律來解決，有時候需要政府、企業和社會教育幾個方面共同努力來解決。