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好心高鐵讓座反被打 她無奈嘆：誰還敢當好人？

2019-08-24 10:03聯合新聞網 綜合報導

乘客指出，劉女先動手打了王女兩次。圖／取自《搜狐》
乘客指出，劉女先動手打了王女兩次。圖／取自《搜狐》
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好心被雷親！中國大陸一名王姓女子近日搭乘高鐵時，因看見劉姓女子帶著孩子，位置較為擁擠，因此讓出自己座位，卻未得到感謝，人潮漸增後王女回到座位上，因為不滿劉女沒有表示感謝，雙方引爆衝突。劉女辯稱，當時以為王女去廁所，才讓孩子坐，是「理所當然的事」所以沒有道謝。王女則嘆「當好人還要被打，誰還敢當好人？」

根據《搜狐》報導，大陸一名王女18日搭乘高鐵G62次列車，看見劉女帶著孩子，但只有一個座位，因此好心讓出位子，先坐到其他車廂座位。隨著旅客人數增多，王女不得不回到自己的座位上，小孩也起身將座位歸還。

不過劉女從頭到尾均未對王女表達感謝，引發王女不滿，王女再次起身時帶著不滿情緒、動作較大，桌板差點夾到孩子的手，劉女因此以言語攻擊王女，雙方引爆衝突，互相撕扯毆打。

其他乘客表示，劉女當時威脅王女，甚至喊人下車要打王女，也有人說，劉女打了王女兩次，而且都是劉女先動手。王女喊冤，直言「做好人還要被人打，以後還敢做好人嗎？」

該案經民警介入協調後，認定劉女責任較大，經調解後劉女便當面向王女道歉，並向王女賠償2000人民幣（約新台幣8867元）的醫藥費。

高鐵

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