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約女網友見面被「照騙」 深圳男氣到報警：110我在嫖娼！

2019-08-23 16:45世界日報 中國新聞組／北京23日電

廣州深圳上塘派出所日前接獲報案，葉男稱自己在酒店嫖娼，結果被對方騙了。民警到酒店後才發現葉男是因為與女網友見面，不滿對方長得太醜，自覺受到欺騙，一怒之下就報警。

看看新聞報導，民警到現場檢查後，未發現賣淫嫖娼痕跡。詢問事發詳情時，葉男支支吾吾不願說清楚事情的始末，頻頻反悔說「算了、算了」，一度謊稱自己「誤報警」，而女網友早已離開。葉男因涉嫌謊報警情，被民警帶回派出所做進一步調查。

報導指出，被帶到派出所後，葉男終於交代了事情的前因後果。原來，半個月前，葉男在網上認識了一名女網友，因其照片面容姣好而心生愛慕，為了追求女網友，葉男陸續買了口紅、洋娃娃、裙子等禮物送給女網友，前後在她身上花了差不多兩三千元左右。

當天是兩人第一次約出來見面，葉男滿心期待看到女網友，卻發現她「長得很醜」、「和照片差距很大」，他覺得自己感情受到了欺騙。盛怒之下，葉男要求女網友退還其禮物，女網友不肯還，然後兩人就吵了起來。葉男為了讓女網友難堪，一時衝動竟打110報了假警。

經民警調查後發現，葉男的確不存在涉嫌賣淫嫖娼的相關情況，卻涉嫌謊報警情，造成公安機關警力浪費，依法對葉男行政拘留。

葉男不滿對方長得太醜，自覺受到欺騙因此報警。圖擷自看看新聞
葉男不滿對方長得太醜，自覺受到欺騙因此報警。圖擷自看看新聞
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