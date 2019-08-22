花220萬買精子生5國混血娃 女CEO勇敢站出來反駁批評

2019-08-22 19:32 香港01 記者謝茜嘉／報導



CEO葉海洋希望組織小家庭，29歲時仍遇不上合適的伴侶，於是決定到美國的精子銀行選購優質精子，終誕下5國混血女兒Doris。圖／微博圖片 分享 facebook

時代進步，科技把昔日不少不可能變成可能，引發一波波道德爭議。中國大陸單身女CEO葉海洋從事化妝品生意，29歲時遠赴美國花50萬人民幣（約新台幣220萬元）購買優質精子，懷孕時已備受抨擊，令她滿心疑慮一度換上抑鬱症，葉最後誕下5國混血女兒Doris，不少人繼續批評其做法自私，「孩子一出生就被迫沒有爸爸，好可憐」。Doris出生後葉海洋努力學習當媽媽，漸漸拋開世俗眼光，並解釋決定並無影響他人：「作為一個女性，我會盡可能的給她父親和母親的愛。」

葉海洋為吉林長春人，現居廣州，現年31歲，已是一家擁有自家工廠的化妝品公司CEO。她受訪時憶述30歲前毅然做單身媽媽的決定，她指多年埋首工作拼命賺錢，即使想有的東西都有了，但始終未能滿足內心空虛， 29歲時單身的她還未遇到適合的伴侶，但到了而立之年又想成家，於是毅然決定自己生孩子。

2017年，葉海洋到美國的精子銀行花費50萬人民幣（約新台幣220萬元）購買3名精主的精子，並挑選她認為是最好的白人膚色、黃色頭髮、棕色眼睛，她表示：「我都已經花錢了，既然涉及到挑選，當然要挑品相好的。」

葉海洋於懷孕中期曾患抑鬱症，沒自信的她曾不斷懷疑自己是否準備好迎接新生命，但最終她捱過了這段黑暗期，成功誕下5國混血的可人兒Doris。

成了母親後，葉海洋為Doris提供良好的成真環境及無微不至的愛，每日親力親為無微不至照顧女兒，連「爸爸」的身份之謎，她亦想好一個「童話式」故事，「你是從西瓜裡出來的，媽媽買了一個大西瓜，切開你就出來了」。

不過葉海洋的事迹引起不少網友批評，他們指葉海洋自私地實現自己的願望，卻忽略了Doris在成長中對於完滿家庭的需要。面對外界批評，葉回覆指孩子需要的是真正健全而非表面健全的家庭，「我自己生了一個孩子，我們關起門來過自己的日子，又沒有騷擾到社會上的其他人。而且我在努力給她一個母親和父親的愛。」

葉海洋心知女兒長大後終會知道真相，亦害怕女兒日後或不理解自己的選擇，於是她不時在微博寫家書，向女兒解釋身世及當初的決定：「我能給你最大程度的家教，是我走了萬里路，見過數百人之後，我對生活的感悟，對幸福的認知。」葉最希望女兒有一天會叫她一聲爸爸，「如果有一天，她叫我一聲爸爸，辛苦了，那真的值了，死都值得」。

葉海洋在匹配過程特意挑選3名精主的精子，並挑選她認為是最好的白人膚色、黃色頭髮、棕色眼睛。圖／微博圖片 分享 facebook

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