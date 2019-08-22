他看抖音影片 一眼認出走失20年的母親

2019-08-22 17:10 世界日報 中國新聞組／北京22日電



李輝（右一）在葛忍（左一）的幫助下，終於與母親（左二）團聚。圖／取自成都商報 分享 facebook

家住四川營山縣的李輝，日前看了一條親戚發來的抖音視頻，一眼就認出視頻中的流浪老人正是自己走失20年的母親。抖音視頻是福建晉江市一位好心人拍下的，李輝連夜訂了第二天一早的機票，從成都趕往晉江尋找母親，找了四天，才在距離幾十公里的石獅市永寧鎮找到她。如今，一家人團聚，李輝將母親帶回老家，他說：「現在有能力守護好母親了。」

成都商報報導，拍攝視頻的葛忍是一名紋身師，他的抖音有近70萬粉絲。他時常發布熱心助人的視頻，去年也曾幫助一名安徽籍流浪男子找到親人。

葛忍說，當時看到這名老人很瘦弱，精神狀態不太好，便上前詢問。老人先是不理他，後來他給了老人50塊錢人民幣（約新台幣220元），讓老人買東西吃，老人才放下防心，願意簡短地交流。他把視頻傳到網上，沒想到第二天晚上就接到了老人兒子的電話。

李輝看到親戚傳來的視頻，「一聽口音就認出來了」、「看起來老了，但還是記憶中母親的相貌。」

32歲的李輝說，父親在他小學時意外過世，隨後母親因精神狀況不好，大約在他12歲時走失。他和比自己大3歲的哥哥相依為命，靠親戚幫忙長大。

李輝沒想到，居然在網上突然找到了母親，他趕緊訂機票，從成都趕往泉州晉江。到了當地，他們先透過警方搜尋卻一無所獲，只好以求助媒體、發布傳單、到處走訪的方式繼續尋找。四天後，才在距離視頻地點幾十公里外的石獅市永寧鎮找到母親。

李輝說，當時母親並不認識自己，只勉強認識一起去的大姨。李輝拿出身分證，母親端詳良久，念出兒子的名字，說出家庭住址，看到母親終於想起過去，李輝和大姨都喜極而泣。

事後，李輝得知，過去20年母親靠著一邊撿廢品一邊四處流浪。想到母親吃了那麼多苦，李輝心裡很是難過，他表示，以後一定會好好守護在母親身邊。