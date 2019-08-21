男友買情趣內衣竟買到袈裟裝 女友分手：不想回憶

2019-08-21 21:48 聯合新聞網 綜合報導



日前大陸一名網友，原本以為男友買的情趣內衣會是性感火辣的款式，沒想到男友卻買成尼姑的袈裟裝，甚至還要她角色扮演。圖擷自 微博 分享 facebook

以為男友會買情趣內衣，結果竟然買到袈裟！日前大陸一名女網友在微博上PO文表示，前兩天男友跟說想跟她玩情趣制服，當時她心想這次男友終於開竅了，原以為男友買的情趣制服會是性感火辣的那種款式，豈料當男友把情趣制服買回來後，竟是一件給尼姑穿的袈裟，讓原PO直呼「這是哪門子情趣制服啊！」

原PO在文中提到，她千算萬算都沒想到男友買的情趣制服會是這樣的，甚至還表示一開始還滿心期待覺得很刺激，沒想到男友卻買了尼姑的袈裟裝。原PO雖然覺得傻眼，但最後還是認命穿上了，結果男友竟然還要求她配合演戲，要她配合演出，無奈的她也只能在門外弱弱的喊「方丈，是我呀，我體內好像有一股邪氣，慾火焚身」，男友竟也滿意的回「要用純陽之氣」把她體內的邪氣清除。

準備進到房間「辦正事」後，男友還準備了90年代的播音機放著大悲咒，讓她不禁懷疑是不是先前帶男友去寺廟燒香，害他中邪了。更誇張的是，原PO要回家時，男友還一臉正經地告訴她「這套尼姑裝是他修了800年的大道換來的，而且還開過光」，要女友把袈裟裝帶回家。

回到家後原PO的媽媽還問她「這套袈裟裝哪來的」，因為原PO覺得相當丟臉，所以就要媽媽把它丟了，但媽媽竟然說「滿好的衣服啊，幹嘛丟掉」。最後原PO已與男友分手，並感嘆表示不想再回憶這些事情，因為真的太尷尬了。

PO文一出後，引來眾多網友熱議，紛紛笑倒留言「真的太好笑了」、「好奇葩的男友啊」、「幸好已分手」、「妳還真是有求必應」、「男友口味真的很鹹」。