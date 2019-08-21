吃了幾顆花生夫妻從此陰陽兩隔 夫一句話驚呆醫生

2019-08-21 18:00 聯合新聞網 綜合報導



日前大陸一對夫婦，疑似因吃了發霉的花生導致食物中毒，讓夫妻從此陰陽兩隔。圖擷自 光明網 分享 facebook

吃花生竟會吃到中毒身亡！日前大陸一名婦人，因食物中毒被送往醫院救治，但經搶救後，仍被醫生宣告死亡，她的丈夫在事後向警方聲稱，他們在中毒前只吃過花生，便懷疑是吃了發霉的花生所致。

根據陸媒《光明網》報導，浙江杭州市一對40多歲的胡姓夫婦，在上週六（17日）因為食物中毒被緊急送往醫院急救，並出現休克、低血壓和心臟驟停等症狀，隔天（18日）胡姓婦人就不幸過世，丈夫也一度出現命危。目前實際的中毒原因還尚未確定，不過胡姓丈夫卻認為是因吃了發霉的花生，所以才導致中毒。

報導中也提到，胡姓夫婦兩人一起開了一間飯店，並經營小生意，唯一的兒子還在鄭州讀書。事發當時兩人因為肚子痛，因此打電話請胡男姊姊的兒子小胡送他們到醫院。小胡透露，當他看到叔叔嬸嬸時，他們兩人全身癱軟坐在路邊台階上，上前去問他們哪不舒服時，他們僅說肚子痛、腿軟、渾身沒力氣，這時小胡才趕緊上前攙扶，直奔附近的醫院。

對此醫生表示，胡姓丈夫意識雖然清醒，但身體狀況依然還沒穩定下來，因此也只能先大致猜測是食物中毒，但食物中毒以及病毒類型都還未確定，需要做進一步的血液灌流。此事也因涉及到食品安全問題，警方已介入調查，後續情況還將進一步確認。