流產怕被小王甩 5旬婦偷走滿月孫假冒親生兒

2019-08-20 17:41 聯合新聞網 綜合報導



曾姓女子（圖）和外遇對象偷吃後，確實曾經懷孕，不過後來卻因工作時摔傷而流產。 圖／翻攝自大陸「梨視頻」 分享 facebook

天底下怎會有這種離譜繼母！一名50多歲曾姓女子為了和外遇對象蔡姓男子共組家庭，流產後不但隱瞞對方，還偷走剛滿月的孫子假扮成與蔡男共同生下的孩子。曾女的家人發現小嬰兒突然失蹤，嚇得立即報警。3天後警方在曾女家中找到男嬰，才讓這起離譜事件曝光。

這起事件發生在大陸安徽省鳳陽縣，日前當地警方獲報，張姓男子報案表示，自己的孫子剛滿月，在家中宴客慶祝。正當大夥兒歡慶到一半時，突然發現剛出生的孫子和老婆曾女消失不見了，他趕緊打電話給曾女，卻一直無人接聽，因此懷疑孫子有可能是被曾女抱走。張男表示，曾女是自己的第二任老婆，他和曾女再婚後，兩人膝下無子，唯一的兒子是他跟前妻所生，因此無論是兒子或剛滿月的孫子，跟曾女都毫無血緣關係。

警方3天後在一租屋處中找到曾女與男嬰。曾女被捕後坦承，由於蔡姓男友曾告訴她，兩人若要組織家庭，就一定要生小孩。雖然後來曾女如願懷孕，卻在一次工作期間因不慎滑倒而摔傷，導致流產。但她不敢告訴蔡姓男友流產一事，事發後還不斷透過手機傳送生活照給蔡男看，「謊報」自己肚皮進展。隨著日子一天天過去，肚子應該要愈來愈大，曾女就在孕婦裝裡面，填塞更多衣服或枕頭，其誇張行徑真是令人大開眼界，目前已被行政拘留。

曾姓女子的丈夫張姓男子（圖）發現剛滿月的孫子不見了，立即報警。 圖／翻攝自大陸「梨視頻」 分享 facebook