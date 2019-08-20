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鬼月獨住酒店！他驚見床底單隻「詭異繡花鞋」嚇壞了

2019-08-20 17:50聯合新聞網 綜合報導

現在正值農曆七月鬼月，不少人對生活中大小事格外上心，變得相當敏感，深怕一不小心就撞鬼。中國大陸寧波市就有一名網友自爆，表示近日單獨入住當地的酒店時，碰上超嚇人的一幕，沒想到才剛開門走進房間，便目睹床底下有隻落單的繡花鞋，一旁還有堆積已久的灰塵，秒起雞皮疙瘩。業者則回覆，只是上一個房客遺漏的，單純打掃疏失，目前正和顧客協商中。

綜合陸媒報導，事件發生在浙江省寧波市的創新港天港禧悅酒店，被嚇翻的網友氣憤表示，自己先前獨自一人入住時，就在酒店床底下發現一隻桃紅色的繡花鞋，旁邊堆滿不少垃圾及灰塵，感覺房間似乎已經許久沒人居住，嚇的立刻向酒店投訴，但工作人員不僅不願意賠償，甚至一副無所謂的態度，稱原PO實在是大驚小怪。

網友自認住宿的心情被酒店破壞且越想越毛，業者還不願協商，憤而於網路上曝光這件事。許多人看完後也驚恐表示，「繡花鞋簡直是童年陰影」、「我腦補了一堆鬼故事」、「這真的可以嚇死人」、「看過鬼片的都懂，這心理陰影面積會有多大」、「什麼人會穿繡花鞋入住啊…」。

酒店業者則在19日回應，因為之前曾舉辦過公益活動，有小朋友穿著繡花鞋入住酒店，稍微沒注意才發生了鞋子遺落的事件，造成顧客觀感不佳，目前已和顧客協商處理，「我們都知道繡花鞋容易引起大家驚慌，所以日後會加強環境清潔及整改的，希望外界體諒。」

紅色繡花鞋孤拎拎在房間看起來如恐怖片場景。 圖／翻攝自微博
紅色繡花鞋孤拎拎在房間看起來如恐怖片場景。 圖／翻攝自微博
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