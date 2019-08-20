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中國「催吐」減肥成風潮 14歲少女出現抽筋頭暈症狀

2019-08-20 16:32聯合新聞網 綜合報導

大陸最近催吐風潮盛行，其中除了用手催吐外，也流傳用塑膠軟管插進胃管對食物做導流。...
大陸最近催吐風潮盛行，其中除了用手催吐外，也流傳用塑膠軟管插進胃管對食物做導流。示意圖／ingimage
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許多女生都會介意身材的變化，並尋求減肥的方法，希望讓自己更瘦一點，但若是用錯方法，恐怕會危害健康。中國大陸最近流行「催吐」的減肥方法，除了用手催吐外，還利用塑膠軟管伸進胃管中對食物做導流，許多少女聽聞後便紛紛效仿，甚至有位14歲少女因使用這種減肥方法後，引起頻繁抽筋、頭暈等症狀，她也說自己使用一年後，喉嚨已經不敏感了。

根據中共黨刊「半月談」報導，有一群習慣用催吐減肥的人在網路上創立了一個「催吐吧」群組，並在裡面分享許多催吐減肥的方法，在群組內流傳3種減肥方式，第一種是用手伸進喉嚨引發嘔吐噁心的反應，第二種是將塑膠軟管插進胃管對食物做導流，第三種是不借任何外力讓食物自然流出。而催吐方法在群組傳開後，也引起許多少女效仿。

一位名叫林一的14歲少女，使用了一年多的催吐方法，導致她體內電解質的平衡被破壞，每天腿腳都會抽筋難以入睡，更出現口渴、頭暈、四肢腫脹等副作用，林一說「自己用手催吐了一年多，喉嚨已經不太敏感了，催吐吧裡有兩個人教我用管子催吐，他們說這樣方便好吐，而且沒有比用手風險還大，所以我就進了微信群。」

另外，報導也指出這樣的現象也導致中國形成了「催吐」的產業鏈，許多人會在淘寶和微商販賣PVC（聚氯乙烯）和矽膠兩種材質的透明吸管，還有各種品類的吸管，甚至有人販賣催吐劑。

而用吸管催吐這種方式，醫生也說「催吐危害很大，催吐減肥變成習慣後，容易出現習慣性嘔吐，消化液（胃液）會腐蝕食道。未成年人還會因此體重過輕，影響生長發育、免疫系統、女性激素分泌甚至生育等。」

減肥吸管

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