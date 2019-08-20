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女友遭綁架與綁匪閃婚！綠帽男戀情「狗血」大轉彎

獨裁者崛起的歷史關鍵？義大利靠收編企業家

同居女友遭綁架與綁匪閃婚 綠帽男爆「狗血」原因　

2019-08-20 10:50香港01 記者安祖娜／報導

小瓊過往曾與王男提出分手，並答應給他16.8萬人民幣分手費，但簽下欠單後即感後悔...
小瓊過往曾與王男提出分手，並答應給他16.8萬人民幣分手費，但簽下欠單後即感後悔。圖擷自梨視頻
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很多人常常取笑電視劇集的劇情「灑狗血」，誇張程度脫離現實，但近日中國竟發生一宗比劇集更離奇的綁架案。一名男子早前發現同居女友失蹤，一個多月後女友現身竟稱遭綁架，並已和綁匪閃婚。男子打算放棄感情時，女友突然回心轉意，男子其後揭發女友根本沒有被綁架，而是與情夫「自編自導」案件，惟獲知真相的他竟既往不咎與女友和好如初，結局令網民大跌眼鏡。

現年50多歲的王姓男子曾經歷婚姻失敗，6年前結識年齡相若，同樣曾失婚的小瓊，各自帶着3名子女重組新家庭，但一直沒有領證結婚。今年6月底，王男早上起來採摘一些草藥供身體不適的小瓊服用便外出上班，沒料下班後女友竟失蹤。

王男曾多次尋人，惟仍找不到小瓊，直到一個多月後，他突然收到一名陌生男子以女友電話傳來錄音，稱被其女友欺騙金錢，要求王男「要麼拿錢來換人，要麼就把小瓊拿來抵帳」。

得知女友遭綁架的王男非常緊張，一方面假裝答應支付贖金，與綁匪約好交收地點，另一方面則偷偷報警，不過交收當日，綁匪及小瓊均無現身。直至本月初王男再收到小瓊來電，對方竟說已和綁匪閃婚，更為綁匪說好話：「他（綁匪）是好心人，人家看到我落難，一直搭救我。」

聽到小瓊的話，王男感到心灰意冷，決定放棄這段感情，沒想到數日後小瓊竟回心轉意，與他重修舊好。王男後來得知，原來所謂的綁架只是一宗自編自導的「大龍鳳」，小瓊一年多前認識了李姓「綁匪」，兩人陷入熱戀甚至決定私奔

當時小瓊曾與王男商量分手，並答應給他16.8萬人民幣（約新台幣74.7萬）分手費，但簽下欠單後即感後悔，於是想到與李男自導自演一場綁架案，想將王男嚇走。但小瓊怎樣也沒想到，李男原來是個會家暴的渣男，多次被打後她覺得受不了，決定重新回到王男身邊，而王男亦沒有介意，與她重修舊好，「我家老王心軟，他就把我留下，現在我就準備把那邊婚姻取消，轉到這邊來」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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