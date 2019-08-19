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男身體抽搐30年 兇手竟是隻長達10公分的寄生蟲

2019-08-19 19:57聯合新聞網 綜合報導

大陸一名男子身體抽搐30年，原以為只是一般的癲癇症狀，但近期卻越來越嚴重，經檢查...
大陸一名男子身體抽搐30年，原以為只是一般的癲癇症狀，但近期卻越來越嚴重，經檢查後才發現，原來是一隻「裂頭蚴寄生蟲」在他腦內寄生。圖擷自梨視頻
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身體抽搐30年，才發現兇手竟是10公分活蟲！大陸一名59歲的張姓男子，身體經常抽搐，而且還長達近30年之久，他原先一直以為是普通的癲癇症狀，所以持續服用藥物，直到最近，每個月都會突然發作，他才驚覺情況不對勁，因此到醫院進行深入檢查，經檢查後才發現，男子的頭部其實是遭「裂頭蚴寄生蟲」感染，才知道原來30年的癲癇發作是該寄生蟲惹的禍。

根據《梨視頻報導，張姓男子表示，從1989年到現在他經常發病，不僅手部經常抽搐，而且還會頭痛頭暈，甚至晚上還會出汗。之前到醫院就診時，醫生都診斷出他是癲癇病，但究竟是怎麼引起的，醫生始終沒有查出來，一直給不出答案。直到最近，男子癲癇症狀又發作，才又就醫治療，醫生抽了男子的血送到醫院檢查，化驗後竟發現兇手是隻長達10公分的「裂頭蚴寄生蟲」，而且還在男子的腦內存活近30年，連醫生都感到不可思議。

對此醫生表示，若是人下河游泳喝到了河水，不小心吞到了「裂頭蚴寄生蟲」的幼蟲，牠就會在人的體內存活，又或者吃了沒煮熟的青蛙、蛇等野生生物，也會遭到寄生蟲感染。張姓男子也提到，由於他們家住在山村，一般都是飲用生水，而且村里的人也都非常喜歡吃青蛙，小時候吃得特別多，才會導致寄生蟲入侵體內，甚至長達30年之久。

報導中指出，當醫生使用核磁共振器檢查腦部時，發現男子的腦右側額葉發生病變，在進行抽血化驗時顯示裂頭蚴抗體呈「陽性」，才知道癲癇症狀其實是遭到寄生蟲感染。最後醫師透過手術，在男子腦內取出10公分的裂頭蚴寄生蟲，並且將周圍的感染性肉芽腫全部切除。

目前男子的身體也已康復，醫生更呼籲民眾，不要亂飲用生水，或吃沒煮熟的青蛙等生物，因為裂頭蚴寄生蟲一旦進入大腦，不僅其代謝物會對大腦造成損害，更可怕的是因為牠會不停遊走，也會給大腦帶來無法恢復的破壞。

手術後，醫生竟在男子腦內取出一隻身長10釐米的寄生蟲。圖擷自網易新聞
手術後，醫生竟在男子腦內取出一隻身長10釐米的寄生蟲。圖擷自網易新聞
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寄生蟲癲癇梨視頻
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