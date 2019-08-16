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貪官找代孕得2子 商人付346萬「感謝費」

2019-08-16 12:52世界日報 北京16日電

近日被爆出透過一名山東商人中介代孕並替他支付300多萬代孕費，使王保安在50多歲...
近日被爆出透過一名山東商人中介代孕並替他支付300多萬代孕費，使王保安在50多歲喜獲兩子。 (取材自鳳凰資訊／東方IC資料圖)
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因受賄1.53億元被判無期徒刑的國家統計局原局長王保安，近日被爆出透過一名山東商人中介代孕並替他支付300多萬代孕費，使王保安在50多歲喜獲兩子。

鳳凰網報導，河北張家口橋西區法院一份「電子科技有限公司單位行賄一審刑事判決書」中披露了案情。該判決書顯示，時任財政部部長助理、副部長的王保安曾助海特電子集團、山東神工海特公司兩公司實際控制人關成善人取得國家補貼及獎金，關成善為表示感謝，為其支付代孕費346.45萬元。

法院經審理查明，2011年，關成善夥同女友彭某，請托王保安打招呼，從而獲得國家財政補貼3316萬元；2012年，關成善與彭某又請託王保安幫助，從而獲得獎勵資金1.5億元，實際撥付到位6000萬元。

事成後，王保安提起，想要一個男孩並多次提到代孕訊息。2012年5月至2016年1月，關成善和彭某按照要求，聯繫人工代孕中介，支付346.45萬元，使得王保安在2015年9月和2016年相繼有了兩個兒子。

不過，第二個兒子出生僅一周之後，王保安便被宣布因涉嫌嚴重違紀違法被查。雙開通報顯示，除了斂財，大搞權錢交易，還長期搞迷信活動。

據悉，關成善因犯單位行賄罪被判刑1年6個月，緩刑2年。

北京

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