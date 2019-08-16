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5元鑑渣服務！鑑渣師幫測對象渣不渣 還有真人美女測試

2019-08-16 13:14聯合新聞網 綜合報導

大陸電商平台推出鑑渣服務。圖／取自看看新聞臉書
大陸電商平台推出鑑渣服務。圖／取自看看新聞臉書
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什麼都賣什麼都不奇怪！大陸電商平台近日流行「鑑渣」服務，價格範圍極寬，從人民幣1元到上千元都有，只要提供「鑑渣師」受測者的個人資料、照片等，鑑渣師就可透過微信等社群軟體試探對方，另還提供真人美女測試、罵小三等服務，然而鑑渣師雖聲稱受過專業訓練，卻無法提出正式學經歷證明。心理咨詢師表示，鑑渣師以極端手法考驗人心，測試結果恐不具參考價值。

根據《看看新聞》報導，大陸多個電商平台推出「鑑渣」服務，最低只要人民幣1元（約新台幣5元），就可有專人為你鑑定身邊的另一半、曖昧對象等是不是渣男、渣女。還提供真人美女測試服務，可選普通、金牌、白富美三種，也有提供心理安慰罵小三服務。

當地女記者購買了5.99元（約新台幣26元）的鑑渣服務，並告訴鑑渣師「男友陪單身女同事逛家具店」的故事，鑑渣師看完聊天記錄後，直接告訴該記者「妳男友渣到不能再渣」。

鑑渣師說，妳問他為什麼那個女的老找你，他就回了一句你有病，就這句話我就覺得太過分，不是一個在乎你的男友會說的話，要求該記者死了這條心，說分就分了吧。

鑑渣師表示，若只有購買一、兩天的服務，因為時間太短，恐怕難以套出太多訊息，兩三周或一個月的套餐時間較剛好，只要購買者提供受測者的學校、個人基本訊息等，鑑渣師就可透過關係加微信，再套出相關訊息，電商平台均強調，鑑渣師有受過專業訓練，然而無法提出心理諮詢方面的學經歷證明。

心理咨詢師表示，鑑渣師投其所好，會在短時間內以極端手法考驗人心，甚至可能為評價某人，做出一些極端行為、舉動，如此結果並不具備參考價值，恐不可信。

律師也表示，鑑渣師將收到的訊息轉賣給第三方，或也可能用來從事不良用途，如敲詐、勒索等，那恐怕就會牽涉法律問題，也有洩漏他人隱私的疑慮。

電商微信兩性關係

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