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沒良心！單身女退租留滿屋垃圾 清潔員：比垃圾場還臭

2019-08-15 19:53香港01 記者李納德／報導

房客租約完結後搬走，留下一屋垃圾。圖／梨視頻影片截圖
房客租約完結後搬走，留下一屋垃圾。圖／梨視頻影片截圖
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大陸長沙一個年輕女子在租約期滿後搬離公寓，但房東上去收房時，發現整屋滿是垃圾，堆出一座垃圾山，大多是吃剩的外賣和拆開的包裹，不單發臭生蛆，屋內鐵籠還有一隻死貓。清潔人員說比垃圾場還臭，前後拉了24車的垃圾才清空。房東說租客一直很客氣，交租也準時，但完約後叫她清好房間卻未有回應。有內地律師指，租客退租前不清走垃圾，一般只屬義務問題。

李姓房東去年3月，將長沙市香頌國際一套公寓租給一名年輕女子，近日租約期滿，她前去收樓時卻被嚇一跳。屋內堆滿垃圾，就連床上都有，只有一點的地方可以睡覺，在床的邊邊位置放了一個枕頭，垃圾已堆到門口，大部分是吃剩的外賣及拆開的包裹，已經發臭兼生蛆蟲，房子角落的鐵籠還有一隻死貓。

房東向租客發微信，要求兩天內清乾淨房間，但對方沒回應，也不接電話。至11日下午，房東找來清潔員打掃，弄到隔天早上才清完。物業公司的衛生主管說，11年內未曾見過這情況，房中垃圾快有1米高，將梳化和床淹沒，出動了16個人鏟垃圾，拖了足足24車垃圾（半個人高的綠色垃圾車）。清潔員說該屋內比垃圾站還臭，垃圾場都不會這樣，清空房內垃圾後，還是有蟑螂爬來爬去。

公安接報上門查看，看了外賣盒的日期，認為租客的確有住在屋內，他們打給租客一樣沒接，而租客還欠了10多元電費和200多元管理費，着房東保留收據到法院起訴。房東認為費時，就自己找了人來清理，她大嘆料不到新聞中的故事發生在自己身上，「開門都嚇死我了」，因為房租客一直準時交租，又沒有欠管理費，所以她一般都不會每個月去檢查，租客7日時在微信通知，希望9日退房，語調客氣沒有異樣。

內地律師指，一般租約只規定支付租金、妥善保管租賃物、按照租賃合同的約定正當使用租賃物，退租時進行清理多屬義務問題，房東要循法律途徑維權的難度和成本都很大。

延伸閱讀：

台租霸實錄超傻眼　單親媽扮可憐獲免費套房　驚變垃圾崗兼種毒品

【棄狗】房東超生氣　退租客留滿地垃圾　還有一條寶貴生命

文章授權轉載自《香港01》

房東

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