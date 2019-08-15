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訂做戒指尺碼不合戴不上 店家：手指熱脹冷縮所致

2019-08-15 14:59香港01 記者安祖娜／報導

內地一對準新人於珠寶店訂造了婚戒後，男方發現尺碼出錯致未能戴上，職員竟辯稱因熱脹...
內地一對準新人於珠寶店訂造了婚戒後，男方發現尺碼出錯致未能戴上，職員竟辯稱因熱脹冷縮所致。圖擷自看看新聞
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訂造的飾物較一般貨品貴，是因為無論尺碼或設計都可以按個人喜好決定，能夠造出獨一無二的製成品。中國一對準新人早前於一珠寶店訂造了一對婚戒，試戴時準新郎卻發現尺碼不合，無論如何嘗試亦難以戴上，但店方卻堅持戒指並無問題，反指準新郎的手指「冷縮熱脹」才會戴不進去。準新人不接受店方解釋並投訴，經過交涉店方承認量度過程出現失誤，願意承擔全部責任及退回費用。

來自重慶的小蔣和女友小劉準備於今年10月結婚，兩人上月中特意到珠寶店訂造婚戒，選好款式後職員便為兩人量度尺碼，沒料訂造貨品竟然會出現貨不對辨情況。日前兩人接到珠寶店通知，指婚戒已預備好，可以前往取貨，不過小蔣試戴戒指時，無論如何嘗試也只能套進手指的前半部分，繼續用力即感到非常疼痛。

小蔣懷疑職員量度的紀錄出錯，但翻查資料卻發現訂造的戒指尺碼與當日量度的數字均為14號，證實紀錄並無問題。兩人向職員查詢時，對方竟指小蔣的手指熱脹冷縮變粗才導致戴不下。小蔣感到莫名其妙，稱自己於已開冷氣的房間內，在不同時段多次嘗試戴上婚戒，結果仍是不能戴上，而未婚妻小劉的婚戒則無問題，令他們感到非常無奈，「不可能一個人熱脹冷縮啊，為什麼女戒戴得進去，男戒就熱脹冷縮了」。

兩人再次向店方查詢，職員堅持戒指並無問題，指小蔣及小劉可以退貨，但要繳付300元的服務費，兩人對職員的提議感不滿，認為婚戒出問題並非他們的責任，故不願承擔費用，同時向店方投訴事件。

經過一輪交涉，珠寶店負責人終出面解釋，指職員的「熱脹冷縮」有問題，並稱調查後發現小蔣未能戴上婚戒的原因，是由於他選擇的款式內壁要比標準指環更厚，但量度尺碼的職員卻因經驗不足而未有留意。店方最終承認責任，表示已各小蔣及小劉道歉以及退還全部費用。

延伸閱讀：

關鍵一刻被攝鏡破壞　婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

賣樓買戒指！準新娘曬「紫色鑽戒」照　網民O嘴：你玩煮飯仔？

文章授權轉載自《香港01》

珠寶

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