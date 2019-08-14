女大生告上海迪士尼禁外食 官媒也問：憑什麼搞雙標？

2019-08-14 16:46 世界日報 中國新聞組／北京14日電



來源：YouTube

起訴上海迪士尼女大學生：將堅持訴訟到底 取材自人民網 分享 facebook

近日，華東政法大學學生起訴上海迪士尼禁止攜帶食物入園規定引發熱議。提起訴訟的四名女大學生表示，將堅持訴訟到底。參與訴訟的小楊表示，希望法院可以確認上海迪士尼的這個條款無效，讓消費者攜帶園外食物，而不用去承受園內價格高昂的食物。對此，官媒更提出上海迪士尼憑什麼搞「雙標」、強制翻包如何保障遊客隱私權等四大質疑。

人民網報導，上海迪士尼因禁止遊客攜帶食品入園且要翻包檢查，近日被法學專業的大學生告上法庭。上海迪士尼回應，外帶食品與飲料的規定，與中國大部分主題樂園以及迪士尼在亞洲的其他目的地一致。

經查，美國和法國等歐美地區的迪士尼樂園並沒有禁止消費者攜帶食物進園的規定。對此，人民網提出四大質疑。第一，憑什麼搞「雙標」， 歐美帶得亞洲就帶不得？指出上海迪士尼開園之初，其實也沒有對自帶食物有嚴格規定，直到2017年11月15日才新增規定。

「這不是赤裸裸的歧視嗎？」有網友表示。小王的指導律師袁麗指出，迪士尼樂園的「雙標」做法，涉嫌對亞洲地區的歧視。

第二，憑什麼強制翻包，遊客隱私權如何保障？走近上海迪士尼，入園第一道關卡是檢查隨身攜帶的物品，每個安檢台都配備了一至三名工作人員，遊客依次將包包和物品放在檢查台上接受檢查。工作人員若發現食物，會單獨撿出，要求吃掉再行入園。

「你們憑什麼翻我包，這侵犯我個人隱私權。」因攜帶了好幾袋麵包無法進入下一個安檢環節，一名遊客表示強烈不滿。遊客張先生說：「我認為是對亞洲人的歧視，因為在歐美是不翻包的。」

第三，禁帶食物是為園區衛生？園區出售的飲食就沒氣味？據媒體報導，在法庭上，被告辯稱消費者可能會攜帶氣味特殊或有安全隱患的食品入園，並且隨意丟棄垃圾。該條款是基於維護園內公共衛生安全而必須訂立的條款。

對此，中國消費者協會專家委員會專家邱寶昌認為，針對園區衛生，迪士尼可以多設置垃圾桶，對遊客進行引導等等。不能因為遊客增加了樂園的保潔負擔，就把條件強加在遊客身上。

入園後可發現，每幾米就有銷售食品飲料的餐車及店鋪，一瓶礦泉水10元，一瓶可樂20元，一支冰淇淋40元，爆米花35元一盒。

第四，誰來糾正迪士尼的「雙標」行為？誰來保障消費者權益？危羿霖指出，具體的監管細節，比如安保檢查，基本上各個地區針對這種公眾場所的活動，都有相應出台的監管規定。但是，在實施細則上，對於這種霸王條款或一些不合理的規定，行政處罰責任還有待進一步明確。