「媽媽派的間諜」兒子玩爸爸手機 誤將31萬購物清單結帳

2019-08-13 21:44 香港01 記者向樂高／報導



魏先生說6歲的兒子拿了他的手機來玩，結果把「購物車」裡的商品全都結帳，合共約31萬台幣。圖／取自微博 分享 facebook

不少家長都會借手機給小朋友玩，但小朋友用來做什麼，家長通常都管不了。日前一名爸爸手機收到大量到貨通知，但這些東西都不是他買的，原來之前手機被兒子拿去玩，結果他將購物車內的物品全部結帳買下。

山東一名魏先生在網上發帖，表示「這娃誰要帶走…」。他說6歲的兒子拿了他的手機來玩，結果把「購物車」裡的商品全都結帳，合共近7萬人民幣（約31萬新台幣），包括多款戒指、首飾、唇膏、包包和2米的大玩具熊等。

起初魏先生也沒發覺，直到隔日手機一直收到到貨通知，他才知道兒子做了什麼，「晚上回來孩子把手機拿去玩了，我們在看電視就沒管，從第二天、第三天開始，手機上就不停收到到貨提醒，這才發現，這孩子把我的購物車都清空了。」看到滿滿商品堆滿家中讓魏先生非常無奈，急忙詢問客服人員是否能夠免費退貨。

不過魏太太收貨時卻非常開心，還笑魏先生「你難得大方了一次！」，之後她留下了2份作為自己的七夕節禮物，其餘都退掉了，因為真的有點貴，她自己也覺得肉痛，而闖了禍兒子就被罰抄作業300遍。

不少網民笑說，兒子根本是媽媽派來的臥底，「是媽媽派來的間諜」、「購物車裏全是給老婆要買的東西呢」、「這小孩為了過個七夕節，為了討好他媽媽！花了多大力氣才幫你清空購物車呀」；不過也有人懷疑是自導自演，「不會拒簽嗎」。

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文章授權轉載自《香港01》