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搭公車沒座位竟坐幼童腿上 老嫗被勸阻反嗆：小孩可以站著

2019-08-13 17:56聯合新聞網 綜合報導

老婦人上車找嘸座位，竟悶不吭聲，直接壓坐在7歲小男孩的大腿上。 圖／翻攝自大陸微...
老婦人上車找嘸座位，竟悶不吭聲，直接壓坐在7歲小男孩的大腿上。 圖／翻攝自大陸微博「N視頻
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尖峰時段搭乘大眾交通工具時，車上人擠人的狀態下，讓座給老弱婦孺成了一種民眾自動自發的美德。不過當讓座變成一種義務，恐讓美德變了調。日前就有一名老婦人上公車後因為沒有座位，竟然直接坐在一名7歲男童的身上。雖然男童母親發現後有立即勸阻，但老婦人依然故我，絲毫不覺得自己有錯，無奈之下只好讓孩子起身讓位。

這起離譜事件發生在大陸浙江省義烏市，8月12日早上，一輛由佛堂開往義烏方向的313路公車，正值尖峰時段，當時車上擠滿乘客，一名老太太上車後，走到一名男童面前，一聲不響直接坐在小孩大腿上。當時男童的母親就坐在旁邊，懷裡抱著一名更小的孩子。看到自己的大兒子被老太太欺負，母親向老太太表示，如果需要座位可以直接說一聲，不要直接擠進來坐下，殊不知老婦人完全不予理會，完全沒有要起身的意思，母親只好叫兒子站起來免得被傷害。

車上其他乘客見狀，紛紛替男童打抱不平。不少人拿出正義感，告訴老太太小孩子沒有義務一定要讓位給她。這起事件過程被其他乘客錄影，放上網路，老婦人的惡劣行徑，讓網友大罵，「竟然欺負小孩子」、「真是刷新我的世界觀」、「為老不尊的老人，對這種人不需要讓座」。

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