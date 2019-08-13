男子吃魚火鍋竟吃到魚鉤 上面還綁著10公分白線

2019-08-13 16:38 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子到野生魚火鍋店吃火鍋，不料竟吃到一個「帶著白線的魚鉤」。圖擷自 看看新聞網 分享 facebook

吃火鍋吃到一半竟吃到魚鉤！日前大陸一名男子受朋友邀請，到一家火鍋店品嘗野生魚火鍋，沒想到吃著吃著，卻發現嘴裡的魚肉似乎不太對勁，接著嘴巴突然一陣刺痛，原以為是魚刺，不料伸手一拔，竟然是一個「綁著魚線的魚鉤」，讓他當場嚇傻。

根據《看看新聞網》報導，近日貴陽的白姓男子在一家火鍋店吃飯時，吃到一塊魚肉，吃到一半突然感到口腔內一陣刺痛，想說應該是魚刺惹的禍，但卻心想為何這根魚刺會如此堅硬，接著便忍痛伸手將「魚刺」拔出，才發現原來是一個魚鉤，而且上頭還綁著約10公分的線，讓他氣的找火鍋店老闆理論。

對此，男子提到「這個魚鉤，還掛在他的口腔黏膜上，上面還帶著這麼一條長線，確實心裡嚇了一跳。」所幸他有立即發現口中的異樣，若是真的吃進肚子，後果則不堪設想。然而火鍋店的店長卻表示，只願意幫白先生打折，或者再送一樣東西作為補償，並說明店內所用的魚都是野生魚，很多的魚鉤都是被魚直接吃進肚子裡，所以釣魚線如果拔不出來，漁民就會直接把線剪掉，在殺魚時，員工也都會小心的把魚鉤給取出。

最後，男子認為，雖然他的口腔只是被刮了一下，但是他還是很擔心類似事件再度發生，希望店家能夠給個合理解釋。由於店家承認這件事情是他們在殺魚時的疏忽所造成的，因此向男子表達歉意，而對於店家的道歉態度，男子也願意原諒店家，並不再追究此事。