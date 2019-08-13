女大生出門找工作消失12年 父母散盡家產尋人「竟在垃圾堆裡」

2019-08-13 10:52 聯合新聞網 綜合報導



在中國大陸湖北武漢市發生一起離奇失蹤案件，距今12年前，一名女大生外出求職，竟從此沒了音訊。女大生的父母等不到愛女消息，為了找回女兒小娟，走遍全國各地，散盡家產把房子也賣了，仍然換不到任何消息，心痛的認為小娟可能已經離開人世。近日，父母接到員警的通知，對方稱找到失散多年的女兒，一開始以為是詐騙，在跟小娟本人通話過後，才確認就是本人無誤。一家人立刻動身前往會面，也才揭開這些年失蹤的真相。

根據楚天都市報報導，某天員警經過一處待拆的破舊樓房，附近已經堆滿垃圾，根本看不出有人居住的影子。此時看見一名衣衫襤褸的女子，提著塑膠袋撿拾垃圾。經過一番詢問，女子才坦承自己就住在3樓，並表示由於樓梯已經被封閉，自己上樓時還得先越過護欄。

失蹤女子小娟所住的地方。 圖擷自 楚天都市報 分享 facebook

盤查身份時，女子卻無法出示證件，員警隨即帶他回派出所，揭開長達12年的失蹤謎團。小娟從小家境清寒，苦讀成為家中唯一的大學生，因此背負著父母不小的期望。不料外出找工作時一直碰壁，還把身份證搞丟，壓力大到認為自己沒臉再見父母，但又不想徒增家中負擔，於是在外流浪靠著撿拾垃圾過活。

問出真相後，員警靠著小娟報出的姓名，輾轉在電腦中查到她姐姐的電話。電話一撥通，小娟家人不斷懷疑「該不會是騙子吧」，要求和失蹤12年的小娟對話驗明正身。輪到父親接手電話時，激動的直說「我們找的好苦阿，我們都以為她不在人世了」，大哭後立刻起身前往武漢洪山派出所，準備迎接「失而復得」的愛女。

一家人和失蹤12年的小娟順利團聚。 圖擷自 楚天都市報 分享 facebook

12年不見，愛女如今已30多歲了，見到面後一家人全抱著痛哭，畢竟這天等了太久。小娟的父親事後透露，為了尋找愛女，在這段期間內賣了房子、花光積蓄，走透北京、上海、廣州等地。累了就睡地下道，渴了就在廁所接水喝，餓了一天只吃一個白饅頭。

網友看到這段故事，感嘆「家人團聚比甚麼都重要」、「強烈的自尊心害死人」。由於故事太離奇，也讓不少人認為「事情沒那麼單純」，懷疑小娟可能是被人騙了，直呼「理解不了這個腦迴路」。