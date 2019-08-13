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逛動漫展發現男老闆秘密 他拍照發文結局悲劇了…

2019-08-13 10:17聯合新聞網 綜合報導

一名網友在動漫展意外看見男老闆扮女裝cosplay。圖／取自福利吧
一名網友在動漫展意外看見男老闆扮女裝cosplay。圖／取自福利吧
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一名男網友在中國大陸知名論壇「知乎」網站匿名發文，表示日前在動漫展意外看見老闆扮女裝cosplay，直呼「尷尬死了」，並拍下照片上傳讚道「這腿太棒了」，結果引發瘋傳，被上司和公司得知後懲處。

男網友在「知乎」上PO文，題為「你發現過上司的那些秘密」，指出日前到去動漫展見到自己的男性老闆扮女裝Cos，不過幸好沒有對上眼，他感到相當驚訝「當時第一眼沒認出來以為看錯了，但是後來路過的時候他跟旁邊人說話，媽耶我們老闆平時可正經了」。

男網友拍下照片上傳讚道「這腿太棒了」。圖／取自福利吧
男網友拍下照片上傳讚道「這腿太棒了」。圖／取自福利吧
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為了證實此事為真的，他將老闆坐地自拍的照片PO網，從照片中可以看到，原PO老闆身穿高中女生制服、搭配白色膝上襪和黑皮鞋坐在牆角，他還誇讚道：「這腿太棒了啊啊啊啊！」

該貼文也迅速引起網友熱烈分享，最後傳到老闆也知道此事，公司官方微博發公告懲處原PO，要他去動漫展上也cos女裝。

照片引發瘋傳，原PO被上司和公司得知後懲處。圖／取自福利吧
照片引發瘋傳，原PO被上司和公司得知後懲處。圖／取自福利吧
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而目前在知乎的貼文已被刪除且改文，寫著「跟老板py（私下交易）了一下，下次他不會發我女裝照片，刪了」。原PO老闆甚至在自己的微博上抱怨「突然所有人都知道我女裝被拍了，我恨」、「就只准爆這一次照片啊！自閉了」，還大虧女性們表示：「女生不都應該是這種漫畫腿嗎？」不過也有網友質疑在知乎的貼文是一種宣傳該公司的方式。

原PO老闆在微博上抱怨「突然所有人都知道我女裝被拍了，我恨」。圖／取自微博
原PO老闆在微博上抱怨「突然所有人都知道我女裝被拍了，我恨」。圖／取自微博
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