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新租套房驚見長髮女頭顱滾出 惡質房東：不值大驚小怪

2019-08-12 20:20聯合新聞網 綜合報導

一名女子在新租套房內，驚見有長髪女顱從衣櫃內滾出。圖擷自新浪網
一名女子在新租套房內，驚見有長髪女顱從衣櫃內滾出。圖擷自新浪網
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新租套房打開衣櫃竟滾出長髪女顱！日前大陸一名單身女子租了一套新房子，可是當她搬進去兩天後，卻嚇得不敢再住下去了，因為有天當她要打開衣櫃放衣服和雜物時，突然有一個長髪女顱從衣櫃內滾出來，一旁甚至還有吸毒工具，嚇得她連鞋子都沒穿好就立刻衝出門，不敢再踏進家門一步。

根據大陸《新浪網》報導，這名叫小祝（化名）的女子，上個月才剛搬進重慶市渝中區的一間公寓套房，當時和房東簽完一年的租房合約後，便叮囑她，房子裡的家具長年失修，而且都非常老舊，最好不要去動。但由於小祝的東西實在太多，因此在徵得房東同意後，她打開了唯一一個沒有用釘子封閉起來的櫃子，不料，才一打開，一個假的長髪女頭顱，突然從櫃內滾出，當下把她嚇得連鞋子都沒穿就跑出房門。

小祝表示，除了假的女頭顱外，櫃子裡還有令人害怕的吸毒工具，她驚嚇的說「一個女生，又獨自租房，看到這些東西能不嚇得半死嗎！」最後小祝只好求助朋友陪她再次回到租屋處，把吸毒工具帶去派出所，經警方辨認後，該假女顱其時只是一個充氣娃娃，但小祝嚇得連碰都不敢碰，並要求退租。

對此，房東在事後答應了小祝退租的要求，但對於女頭顱跟吸毒用具，他也不曉得是哪位前租客留下的，並表示這些東西丟掉便是，根本不值得大驚小怪。最後房東在敷衍幾句後便果斷失聯了，小祝也只能聯繫房東的家屬，在經過協商後，小祝所繳納的房租加上押金，只能退一半，隨後她也立刻搬出套房，結束這場驚魂記。

經警方辨認後，長髪女頭顱其實是一個塑膠的假頭顱。圖擷自新浪網
經警方辨認後，長髪女頭顱其實是一個塑膠的假頭顱。圖擷自新浪網
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女子在衣櫃內還發現可怕的吸毒用具。圖擷自新浪網
女子在衣櫃內還發現可怕的吸毒用具。圖擷自新浪網
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吸毒房東

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