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南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

只因一個蒸氣眼罩！上海醋夫打死老婆

2019-08-11 16:41世界日報 中國新聞組／北京11日電

家住上海、今年50歲的彭姓男子早前在妻子包包發現一個蒸氣眼罩（蒸氣眼膜），懷疑妻子有外遇，兩人因此發生口角，兒子也為此事和彭男動了手，盛怒之下，彭男對妻子和兒子痛下殺手，最終活生生的用麵棍、木板將妻子打死。近日彭男因涉嫌故意殺人罪被浦東檢察院審查起訴。

看看新聞報導，彭男交代，案發當天他翻妻子的包包找銀行卡時，發現包裡有一個蒸氣眼罩，他懷疑妻子有外遇，雙方於是發生口角，正在睡覺的兒子小彭被吵醒後，也責備彭男並和彭男互毆，雙方從屋內一直打到院子裡，期間妻子也加入打鬥，屋外的一個監控記錄一家三口打鬥的全過程。

打鬥中，彭男力氣大，最終將母子二人摔倒在地壓在身下，直到鄰居聽到聲音前來勸架，彭男依然不肯罷手。

據報導，彭男一直擊打被害人的頭部，直到麵棍斷掉。然而悲劇並沒有到此結束，當時彭妻和兒子小彭乘麵棍斷掉之機逃跑，但是失控的彭男又跑到領居家去追打妻子，最後在鄰居家用木板將妻子活活打死。

經法醫學鑑定彭妻因顱腦損傷而死亡，而案發後，檢察機關對犯罪嫌疑人彭男進行鑑定，鑑定彭男患有「急性短暫性精神障礙」。

檢察官認為，彭男雖然鑑定下來，是限定的刑事責任，但不是完全喪失辨認和控制能力。他屬於不計後果，放任這個行為後果的發生，應當認定是故意犯罪裡面的間接故意。

報導說，審訊中，彭男對自己的暴力行為供認不諱，後悔莫及，並表示願意承擔刑事責任，辦案檢察官認定彭男故意殺人，造成一人死亡一人輕傷的後果，案件在進一步審理之中。

對此，不少網友表示不明白，蒸氣眼罩是很常見的東西，怎會聯想到出軌？質疑是「為殺人找藉口」。

只因一個蒸氣眼罩！一家三口上演全武行5旬丈夫打死老婆。圖擷自看看新聞
只因一個蒸氣眼罩！一家三口上演全武行5旬丈夫打死老婆。圖擷自看看新聞
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審訊中，彭男對自己的暴力行為供認不諱。圖擷自看看新聞
審訊中，彭男對自己的暴力行為供認不諱。圖擷自看看新聞
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殺人外遇檢察官
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