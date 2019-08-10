公交卡冒出6300萬元居然還能購物！ 12歲男孩矇了

2019-08-10 17:42 世界日報 中國新聞組／北京10日電



武漢男孩的智慧手表內建公交卡冒出約6600萬元。圖／取自楚天都市報 分享 facebook

家住湖北武漢洪山12歲的卓卓（化名）最近兩天為錢很煩心，他的公交卡裡竟然有人民幣1464萬多元（約台幣6600萬元），而且這錢是哪裡來的他不知道。卓卓的家人帶著他報警，武漢一卡通公司初步判斷是智慧手表物理芯片問題導致餘額錯誤。網友覺得小男孩沒有偷偷的花錢，皆讚他家教很好。

楚天都市報報導，卓卓的父親6日給他買了一隻價值1488元（約台幣6700元）的智慧手表。卓卓就通過與手表配套的App，花了55元錢申購了一張電子公交卡，並與手表綁定。

誰知次日上午卓卓看到手表上公交卡的金額大吃一驚。手表顯示卡中餘額竟然有人民幣1400多萬元（約台幣6300萬元），他趕緊告訴媽媽。卓卓說，當他看到公交卡上有這麼多錢的時候，他感覺到很矇，卡裡的錢居然還能用。

卓卓的母親說，當時家人還以為是智慧手表顯示錯了，她就帶著孩子到地鐵站自動購物機上購物，發現這些錢真的能用。卓卓的手表中顯示，武漢通餘額有1464萬多元（約台幣6600萬元），App交易紀錄顯示，卡是在8月6日開通。

報導指出，這錢從何而來，父母也不知道。一家人都覺得，不是自己的錢不能要。於是他們告知地鐵服務人員，工作人員查詢了電子卡中的餘額，電腦系統同樣顯示人民幣1464萬，這麼多錢也讓工作人員看傻了。