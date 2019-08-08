女子陷泥潭一天一夜 屍體竟向警方「揮手」求救

2019-08-08 22:18 聯合新聞網 綜合報導



一名躺在泥潭中的女子被路人發現並報警，被以為是「屍體」的女子竟向警方揮手求救。圖擷自 看看新聞網 分享 facebook

「屍體」竟然向大家揮手！日前大陸四川省南充市有民眾報案，向警方表示在都京大橋底下的廢料場與工棚交界處，發現一具「屍體」，等到警方到場後才發現，其實這具「屍體」是一名陷在泥潭當中的女子，仍有生命跡象，而且還揮手向警方求救，讓前去救援的警方都嚇傻了。

根據《看看新聞網》報導，警方表示，當時他們一趕到現場，發現該名女子的腿在泥潭中已經陷到膝蓋的位置，然後整個身體都躺在泥潭中，因此全身能動的部位就只有手，警方當時對女子喊話，女子還能小聲回應警方，並下意識的對他們「揮手」，但由於是廢棄工地，長時間受到雨水沖刷後泥沙堆積得相當嚴重，因此根本難以前行。

隨後警方便想到了一個方法，利用附近的挖土機先把泥沙挖出來，但因為泥沙是流動的，因此挖起來後，又很快被填回去，救援一個多小時後，女子身體變得越來越虛弱，救援警方也越來越焦急。最後警方決定利用挖土機的鏟子，緩慢移動到女子的周圍，費了好大一番功夫，才將女子從泥潭中救出。

報導中也提到，由於最近連日降下暴雨，導致橋梁下的淤泥被沖刷到廢料場與工棚的交界處，形成一個近100平方公尺的沼澤，原本該女子打算「抄小路」經過此地，不料卻因為左腳滑倒而失足摔進泥潭，幸好過了一天後，被路過民眾及時發現救出，隨後便立即送往醫院治療，目前該女子已無大礙。