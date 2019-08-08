15年前被打一巴掌 貴州男子辱罵追打初中老師

2019-08-08 17:12 世界日報 中國新聞組／北京8日電



貴州一名男子辱罵15年前的初中老師，堂弟幫其追打被行政拘留10日。 圖截自影片 分享 facebook

貴州遵義市播州區尚嵇鎮3日晚間發生一起老師被追打事件。一名男子當晚在一燒烤店門口偶遇15年前的老師，於是上前辱罵，其堂弟則為替堂哥「報仇」遂當街追打堂哥的老師。當地警方接報後，對堂弟處以10日行政拘留。

綜合媒體報導，3日晚間，陳某與堂兄陳某偉、陳某斌在尚嵇某燒烤店門口吃宵夜喝啤酒。席間，陳某偉發現，坐在鄰桌宵夜的正是15年前的初中老師王某。

回憶起當年被老師打了一巴掌後，陳某偉與其發生了激烈爭執，堂弟陳某也借著酒性幫忙辱罵。王老師看見幾個年輕氣盛的小伙子咄咄逼人，便拉上朋友準備離開。陳某見狀，便立即追趕出去，一邊追一邊罵，甚至上前準備打老師王某，幸好被路人和同行朋友勸阻未得手。

經現場群眾報警，尚嵇派出所民警及時趕往現場處置，並將雙方都帶到派出所進行調查。

最終，陳某因尋釁滋事被處以10日拘留。

事發視頻近日在網上熱傳，瀟湘晨報稱，網上視頻係被打老師的妻子拍攝。由於之前「河南毆師案」影響，此事件也引發關注。

網上對此議論紛紛，有網友表示，毆師事件頻發，「老師：成了很多人的陰影（不該反思嗎？）」更有網友自揭悲慘往事稱，「小地方的老師往往沒師德的特別多，而且是真的非常的沒有師德。」但也有網友為老師喊冤，表示「差生為什麼差，有原因的，怪不得老師。」

另有媒體評論指出，這種行為一旦被效仿後果不堪設想，幾十年前的事誰還能證明真假？但，當街辱罵追打卻是明晃晃的違法，應作為刑事案件處理。