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捨身跳入河中救愛犬 男受困仍向警消喊：先救狗！

2019-08-07 17:40聯合新聞網 綜合報導

日前大陸一對夫妻在河邊遛狗時，狗狗不慎攀爬台階，跌入河中，結果男主人跳入河中捨身...
日前大陸一對夫妻在河邊遛狗時，狗狗不慎攀爬台階，跌入河中，結果男主人跳入河中捨身救狗，還叮囑消防隊員「先救狗！」圖擷自梨視頻
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俗話說「狗是人類最好的朋友」，當狗或主人遇到危險時，有些狗狗以及主人都會為彼此「挺身而出」，保護對方不受傷害。日前就有一對夫妻在遛狗時，小狗不慎掉入河水中，當時愛狗心切的男子立刻跳入水中，將愛狗救出，不料卻發現自己根本無法上岸，等到消防隊趕來救援後，男子不顧自己的生命危險，向消防隊員叮囑「先救狗！」

根據大陸《梨視頻報導，深圳市寶安區一對夫妻帶狗散步時，小狗竟然不慎跌入河中，愛狗心切的男子不顧河水的髒臭及危險，跳入水深1.6公尺的河中救狗。男子的妻子表示，當時狗狗想要爬到台階上，結果一不小心就掉下去了，最初他們拿出棍子要救狗，但因為水深太深，男子才不顧危險跳了下去，最後卻發現自己無法上岸，才會呼叫消防隊員到場。

等到消防隊員到場後，利用長梯子將男子和狗救出，消防隊員提到，由於愛狗男子當時沒有任何輔助工具可以上岸，因此在水下停留了半小時左右，而且當男子抱著愛犬爬上岸時，爬到一半竟將愛犬遞給消防員，並叮囑「小心小心，先救狗」，所幸最後人狗都平安獲救。愛狗男子的溫馨舉動在網路上受到一致好評，但也有網友提醒，遛狗時最好還是要幫狗狗扣上鍊條，才不會再發生類似事件。

梨視頻消防員
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