為愛女改寫7000字文言文版《神隱少女》！超狂爸「3部名作」藏其中

2019-08-06 21:15 聯合新聞網 綜合報導



中國睽違快20年終於上映神隱少女。 圖／擷自微博 @新浪電影 分享 facebook 宮崎駿動畫《神隱少女》（中國譯：《千與千尋》）時隔18年，今年6月終於在中國上映，吸引許多粉絲慕名至電影院觀看。寧波有一位王爸爸為了激發女兒對文言文的興趣，甚至花20多天把整部動畫寫成了逾7000字的文言文版本，內文運用大量的冷生僻字，同時包含現今流行的用語，讓目前僅念小學的女兒浸淫古文世界。

據《騰訊網》報導，王爸爸原本是一位紅酒銷售員，也是一名業餘的文學愛好者，這一次之所以會改寫文言文版本，都是為了即將升小學6年級的愛女，「《千與千尋》是我和女兒最愛看的一部動畫，一起看過10多次，很多台詞都能背下來。」如今動畫正式在中國上映，當然得帶女兒再看一次，「我突然想到，既然她這麼喜歡，為何不將《千與千尋》改寫成文言文。」於是王爸爸花了20多天的時間，終於完成了這篇超過7000字的古文版《神隱少女》。

文言文版的《神隱少女》總共借鑒了3部名著，文章的整體風格包含《聊齋誌異》，開頭和結尾的部分則是模仿《桃花源記》，同時增加了以《岳陽樓記》為背景的自序。王爸爸說，「文章內用了許多生僻字，但對於看過動畫的小孩來說，並不難去理解。」

銷售工作忙碌的王爸爸，只能利用晚上的時間寫作，每每2、3個小時才肯休息，順利的話一次能寫出4、500字。回顧整篇文章，他認為最難用古文描寫的就是腐爛神出場的場景，「這裡的細節非常豐富，所有妖怪的動作、表情都非常的細緻。除此之外，還需要描繪出千尋的智慧與勇敢。」因此光是這幾百字的敘述，足足花了3個晚上的時間琢磨，反覆修改了數十次。

事實上，《神隱少女》文言文版寫到3000多字時，王爸爸就有了放棄的念頭，這時女兒的好奇心就是他最大的動力。不負爸爸期望，愛女接到文章的瞬間，馬上就拿字典一邊查一邊閱讀；王爸欣慰表示，「她看了我的文章後，也生出想要寫古文的欲望。最後寫了一篇大約300字的《夏》。」王爸也說，女兒或許現在還看太不懂，但自己想表達的是「世間所有的事都有一個度，做人做事情要懂得靈活變通」。

神隱少女文言文。 圖／翻攝自微博 分享 facebook