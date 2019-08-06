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踢到鐵板！白衣男拿小刀行搶 老闆淡定拿出開山刀回嗆

2019-08-06 15:33聯合新聞網 綜合報導

白衣男子想拿小刀行搶，豈料老闆早有準備。圖擷自搜狐新聞
白衣男子想拿小刀行搶，豈料老闆早有準備。圖擷自搜狐新聞
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在中國大陸有名穿著白衣的男子，在本月2日凌晨至便利商店行搶，他在結帳時玩櫃檯旁的打火機，並露出水果刀企圖搶劫，此時在玩手機的老闆，淡定得彎下腰拿起櫃檯下方的50公分開山刀，直問男子想要幹什麼，男子見情況不對丟下小刀逃跑，而網友看了這段影片笑稱男子的行為就是「踢到鐵板」。

根據《搜狐新聞》報導，從影片中看到白衣男子走到櫃檯，先是把玩打火機，老闆見男子行為可疑問男子「你打（玩）那個打火機幹嘛？」男子回他身上沒有帶手機不能付錢，老闆表示那就用現金付，男子理直氣壯的回，「現金我也沒有啊，我只能用手機付」，老闆無奈的低著頭看手機。

豈料，男子竟拆開水果刀的包裝，拿出小刀威脅老闆，老闆抬起頭來，瞄到男子手上拿著小刀，他淡定的彎下腰拿出放在櫃檯下方的50公分開山刀，直嗆白衣男「想幹什麼？」男子緊張的表示「我想付錢給你」，老闆聽完叫男子把刀放下，並直嗆「滾開」。

對此，北京春林律師事務所的龐九林律師表示，白衣男子的行為肯定是構成搶劫了，而老闆的行為是為了反制，所以不構成犯罪。網友看了影片紛紛留言「我覺得男子是有賊心沒賊膽」、「小刀見大刀」、「關鍵時候只能自己保護自己」、「小弟掏出了多蘭劍，老闆直接裸了青龍刀！」。

便利商店搶劫
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