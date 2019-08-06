「錦鯉女孩」暴富後環遊世界 為何落得刷爆信用卡

2019-08-06 14:48 世界日報 北京6日電



來源：YouTube

一位網名「信小呆」的26歲女子，去年10月中了支付寶大獎，獎品價值超過百萬，豐厚程度讓信小呆激動地發微博說：「我下半生是不是不用工作了？」如今，大半年過去，媒體報導，信小呆的兌獎之旅並不如外界想像的幸福，反倒為錢發愁了。對於網上熱傳信小呆刷爆信用卡，她回應：「是真的」。

觀察者網報導，這份支付寶豪華「錦鯉」獎品有各種旅遊和體驗的免單服務：酒店住宿、機票、餐飲券和景點門票，號稱價值將近1億人民幣，但截止時間都在今年年底。

那個一夜暴富環遊世界的「支付寶錦鯉」女孩，已經刷爆信用卡了。 (取材自微信) 分享 facebook

這也就意味著如果不在規定時間內去消費，一切獎品都會作廢。

信小呆在獲獎之前，擁有一份穩定的國企工作，但經過半個月的深思熟慮，為了這份限時的「全球免單大禮包」，她還是毅然決然地選擇了辭職，開始她的「錦鯉之旅」。

轉眼信小呆已逍遙大半年了。不過，前不久，一段採訪信小呆的視頻在網上發布，視頻中，她早已過了兌獎時的興奮期，而變成了為錢發愁。

採訪中，她無奈地說：「我挺怕坐飛機的，但這段時間卻要一直滿世界飛。」再加上獎品都是在一年內必須兌換完的，所以她要把計畫著時間充分的利用起來，這半年下來，她也沒得空閒，有時候一天只能睡二到三個小時。在這樣的忙忙碌碌中，信小呆的身體和情緒逐漸變的不好，她這半年去醫院的次數，比之前二十幾年加起來都多。

可這些還不是最關鍵的，最關鍵是錢的問題。事情發生在信小呆和同伴在阿拉斯加乘坐郵輪的時候，因為她們的信用卡額度本來就不是很高，結果在郵輪上信用卡直接透支，尬尷到下船費用都付不出來。

當問到她今後的打算時，信小呆直言自己是一個，不太喜歡被束縛的人。還有半年時間，可以好好考慮一下自己未來的規畫。她說自己的心態很好，也許以後找個工作，歸於平凡，未嘗不可。

央視：掌握命運才是幸運

中國新聞組／北京6日電

一個微博名叫「信小呆」的女孩，去年雙十一期間獲得支付寶「中國錦鯉全球免單大禮包」，但也讓她成了「刷爆信用卡，時而陷入焦慮」的女孩。央視新聞發表一篇「『錦鯉女孩』告訴我們一個道理」的評論稱，「支付寶錦鯉」大半年來經歷的一切，說明了「人生最大的幸運，是把命運掌握在自己手裡。」

「信小呆」獲得支付寶「中國錦鯉全球免單大禮包」的獎品價值超百萬，中獎後也選擇辭職，開啟了環球之旅。

評論指出，「信小呆」兌現獎品的日子，成了隨波逐流的日子——如果她能在這樣的日子裡，逐漸找到自己喜歡的生活方式，找到與社會之間恰當的連接方式，才算是真正收到了一份有價值的獎品。

評論還說，與其羨慕她被大獎砸中，不如羨慕她被一場考驗選中。與其花太多精力羨慕她，不如抓緊自己的寶貴時間，努力找找，屬於自己的命運鑰匙，是不是握在自己手裡。