直播主濾鏡故障現出大媽真身被封鎖 轉平台復出立馬碰壁

2019-08-06 17:08 聯合新聞網 綜合報導



大陸直播主「喬碧蘿殿下」日前因直播時濾鏡故障露出真面目，結果被直播平台封鎖。圖擷自 bilibili 分享 facebook

大陸直播主「喬碧蘿殿下」先前因為直播時濾鏡故障，因此不小心露出58歲大媽真面目，但隨後她又聲稱這樣的「自毀式推廣」是商業策畫，實際回報金額其實相當可觀，引起網友廣泛討論。原本的直播平台因為她網路惡意炒作行為，永久封閉「喬碧蘿殿下」的直播間，但近日她又轉戰其他直播平台「重操舊業」，沒想到才直播兩小時，帳號又被封鎖。

根據大陸《時間視頻》報導，「喬碧蘿殿下」被原本的直播平台永久封鎖直播間後，過了沒多久，她又轉戰虎牙直播，但同樣遭到該直播平台官方封鎖。近日她仍不死心，竟然在B站（bilibili）「重出江湖」，而且直播間人氣還迅速暴漲，不到一天的時間就累積近3萬名粉絲觀看，直接衝到了排行榜第9名，但由於網友看到後大量舉報，因此僅直播兩小時後，「喬碧蘿殿下」的直播間又遭到B站永久封禁。

報導中也提到，B站官方隨後發布聲明表示，由於發現直播主「i蘿殿の青銅姐姐誒」的直播間，存在利用不正當手段刷虛假直播數據的行為，而且直播間身份認證與實際主播不符，因此對該直播間永久封禁處理。

對於屢屢被直播平台封鎖，「喬碧蘿殿下」表示，給B站帶來不便深感抱歉，由於「黑粉」太多，身分與直播人不符，是她自己本人的問題。她還透露，甚至有人要出價300萬元（約台幣1342萬）買下「喬碧蘿殿下」的帳號。