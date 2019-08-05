工人不慎從高處墜落 1公尺鋼筋刺穿頸部和肋骨

2019-08-05 17:13 聯合新聞網 綜合報導



大陸一工人不慎從工地高處墜落，長達1公尺的鋼筋當場刺穿頸部和肋骨。圖擷自 南國早報 分享 facebook

大陸廣西發生一起鋼筋刺穿人體的意外！日前廣西省河池市金成江區的一名彭姓男子，在工地工作時，不慎從兩公尺的高空墜落，著地時，身體不幸被工地的一根鋼筋刺入上半身，從右邊的肋骨刺進，由左邊的脖子穿出，其他工人們見狀紛紛嚇傻，趕緊用手邊的工具幫忙剪斷鋼筋，並緊急將男子送醫。

根據大陸《南國早報》報導，目擊的工人們透露，彭姓男子當時正在金成區的某高速公路隧道施工，工作到一半他突然摔倒，並從兩公尺高的地方墜下，之後便直接掉在工地的鋼筋上，不料長達1公尺的鋼筋，竟硬生生的插進男子的頸部和肋骨，右邊的肋骨被當場刺穿。到達醫院後，彭姓男子因被鋼筋刺穿身體，導致大面積出血，呼吸相當緩慢，一度快要沒有呼吸心跳。

由於殘留在男子身上的鋼筋長達1公尺，因此醫生無法立刻動手術，於是趕緊求救消防人員到場協助。消防人員到場後，利用液壓剪切鉗展開救援，所幸經過一個多小時的救援，消防人員成功將過長的鋼筋剪除，剪到剩下40公分左右，之後手術也將剩下的鋼筋順利取出，目前男子暫無生命危險。

對此主治醫生表示，經過胸腔鏡檢查，發現男子的肺部並未受到影響，若是在往下穿，後果恐怕不堪設想。