親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

定調「本土恐攻」：德州艾爾帕索槍案的媒體大肉搜

工人不慎從高處墜落 1公尺鋼筋刺穿頸部和肋骨

2019-08-05 17:13聯合新聞網 綜合報導

大陸一工人不慎從工地高處墜落，長達1公尺的鋼筋當場刺穿頸部和肋骨。圖擷自南國早報
大陸一工人不慎從工地高處墜落，長達1公尺的鋼筋當場刺穿頸部和肋骨。圖擷自南國早報
分享

大陸廣西發生一起鋼筋刺穿人體的意外！日前廣西省河池市金成江區的一名彭姓男子，在工地工作時，不慎從兩公尺的高空墜落，著地時，身體不幸被工地的一根鋼筋刺入上半身，從右邊的肋骨刺進，由左邊的脖子穿出，其他工人們見狀紛紛嚇傻，趕緊用手邊的工具幫忙剪斷鋼筋，並緊急將男子送醫。

根據大陸《南國早報》報導，目擊的工人們透露，彭姓男子當時正在金成區的某高速公路隧道施工，工作到一半他突然摔倒，並從兩公尺高的地方墜下，之後便直接掉在工地的鋼筋上，不料長達1公尺的鋼筋，竟硬生生的插進男子的頸部和肋骨，右邊的肋骨被當場刺穿。到達醫院後，彭姓男子因被鋼筋刺穿身體，導致大面積出血，呼吸相當緩慢，一度快要沒有呼吸心跳。

由於殘留在男子身上的鋼筋長達1公尺，因此醫生無法立刻動手術，於是趕緊求救消防人員到場協助。消防人員到場後，利用液壓剪切鉗展開救援，所幸經過一個多小時的救援，消防人員成功將過長的鋼筋剪除，剪到剩下40公分左右，之後手術也將剩下的鋼筋順利取出，目前男子暫無生命危險。

對此主治醫生表示，經過胸腔鏡檢查，發現男子的肺部並未受到影響，若是在往下穿，後果恐怕不堪設想。

經過消防隊立即搶救後，終於將40公分的鋼筋剪除。圖擷自南國早報
經過消防隊立即搶救後，終於將40公分的鋼筋剪除。圖擷自南國早報
分享

高速公路手術
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／吵架後夫阻離開 怒妻「頂」著他高速公路上開3公里

2019-08-05 16:16

冷氣吹整晚！誤當感冒 大陸19歲花樣女子差點喪命

2019-08-05 16:03

妙齡女深夜歸家遭色狼箍頸脅迫 情急智生一句話成功自救

2019-08-04 22:57

逆向碰撞互毆50秒 單車版保時捷女被打到住院

2019-08-04 18:05

交警都來了 溫州版保時捷女車主照樣搧巴掌

2019-08-04 18:05

長沙女主播被捅倒路上 的哥以為她酒醉開玩笑

2019-08-04 17:58

荒唐！江蘇男疑妻出軌 喊警捉姦還求開「捉姦證明」

2019-08-04 17:45

與父玩「飛高高」遊戲 天花板風扇削3歲女童頭骨險亡

2019-08-02 19:39

丈夫是派出所長卻涉炫富飆車 保時捷女車主被查

2019-08-02 11:49

長沙女深夜路邊被捅臀倒地 求助過往車輛無人理

2019-08-02 11:46

是真愛？假富二代當街行搶 只為讓妻認清他離開

2019-08-01 17:04

高顏值網紅關濾鏡「見光死」變大媽！自毀式宣傳讓粉絲激升62萬

2019-07-31 21:30

「想測試有無性慾！」78歲獸爺兩度性侵4歲孫女 扯辯：又沒勃起

2019-07-31 20:57

男亂毀損珍稀植物挨轟 專家：一生只開一次花

2019-07-31 20:30
看更多

熱門文章

陸方9月起暫停小三通？ 福建台辦否認

2019-08-05 15:01

香港大罷工／今至少170班航班取消升降 國泰強烈建議旅客延遲非必要行程

2019-08-05 07:35

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

2019-08-05 10:32

港女示威者被警扯下內褲 少女自白：我未流一滴眼淚

2019-08-05 11:05

特派直擊／香港大罷工 公共交通幾癱瘓

2019-08-05 09:36

香港大罷工航空業三千人請假 長榮華航華信國泰46航班受影響

2019-08-05 09:07

「經濟正值十年來最差」 港府呼籲5日切勿罷工

2019-08-04 20:35

三罷衝擊重大 林鄭月娥10點會見傳媒

2019-08-05 09:20

當年狠批「台灣小確幸 」如今大陸南北猛戰誰的夜最火

2019-08-05 10:00

陸客緊縮第三刀！ 傳9月起禁發小三通簽證

2019-08-05 14:56

陸客曝真實心聲 「取巧」疑慮觀光業者打臉了

2019-08-05 10:39

妙齡女深夜歸家遭色狼箍頸脅迫 情急智生一句話成功自救

2019-08-04 22:57

雨傘口罩沒用了？港警添新裝備「顏色水」標記示威者

2019-08-05 11:41

把愛扛肩上…83歲爺爺背86歲奶奶趕集 網：愛情最佳寫照

2019-08-05 04:51

香港今三罷 港府喊損傷經濟

2019-08-04 23:52

不再提「九二共識」？馬紹章：隨綠營起舞是自廢武功

2019-08-05 14:11

反送中╱香港示威民眾塗鴉金紫荊 「光復香港」

2019-08-04 21:52

旅遊業傳大陸將祭第四箭 團客全禁

2019-08-05 15:01

三罷後衝突再起！港民包圍天水圍警署 警放催淚煙驅散

2019-08-05 14:59

三罷大衝擊 傳中聯辦周三召人大政協傳達北京指示

2019-08-05 09:56

女示威被逮不慎露內褲 群眾圍警署聲援遭放催淚彈驅離

2019-08-05 15:50

五星旗被丟入海 微博再現明星愛國表態潮

2019-08-04 22:16

上半年月薪前三高城市 北京、上海、深圳

2019-08-04 19:00

大陸「白馬股」頻爆雷 董明珠：格力100%不會

2019-08-04 23:58

反送中／港鐵多線嚴重受阻 多路段暫停運作

2019-08-05 09:06

人民幣中間價降至6.9225元創8個月最低 離岸人民幣破7

2019-08-05 09:34

五星旗被丟入海 激怒北京

2019-08-04 23:51

港網路發動 今天三罷

2019-08-04 23:25

香港「大三罷」運動今登場 柯Ｐ預言：可能延燒到廣州

2019-08-05 12:07

陸客自由行停擺 韓國瑜籲陸：別把民進黨當整個台灣人

2019-08-05 13:44

反送中三罷登場 中聯辦傳急召港區人大政協

2019-08-05 10:09

北戴河會議 聚焦五大議題

2019-08-04 23:25

四川銅梁火龍能否來台？林明溱：爭取文化交流不受影響

2019-08-05 11:12

北戴河會議登場 香港局勢成重點

2019-08-05 00:05

香港示威遍地開花 人民日報：搞亂香港、摧毀一國兩制

2019-08-05 15:31

搭機注意！香港「三罷運動」5日開始 取消170班次

2019-08-05 12:47

香港反送中罷工登場 部分台港航班取消

2019-08-05 08:33

反送中／香港「暴徒情侶」結婚 新郎戴頭盔拍照

2019-08-04 23:00

杜汶澤、何韻詩挺香港三罷 呼籲街頭見！

2019-08-05 11:57

冷氣吹整晚！誤當感冒 大陸19歲花樣女子差點喪命

2019-08-05 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top