逆向碰撞互毆50秒 單車版保時捷女被打到住院

2019-08-04 18:05 世界日報 中國新聞組／廣州4日電



來源：YouTube

7月30日下午5時40分許，廣東揭陽空港經濟區一路段，女子騎單車與一男子相撞後互毆，時長約50秒，直到附近居民過來勸架，被網友戲稱「保時捷女司機單車版」。當地居民透露，該中年女子丈夫為村幹部，兩家人此前有矛盾。揭陽市公安局工作人員表示，該女子仍在住院，兩人此前相識，目前以調查和調解為主。

南方都市報報導，一段被網友戲稱為「保時捷女司機單車版」視頻引發廣大關注。視頻中，一紅衣女子持長柄雨傘騎單車與男子相撞後，兩人互毆。

網路熱傳的監控視頻長達兩分鐘，視頻顯示，7月30日17時42分許，一紅衣女子右手持長柄雨傘騎單車，搖搖晃晃將單車騎到反向車道，同時，一名男子也騎著單車迎面而行。

當兩人單車不斷靠近時，男子煞車停下，女子隨後撞上。相撞瞬間，紅衣女子隨即揮起長柄雨傘向男子打去。當事男子用手臂擋住對方，並發起反擊，將女子拉下車毆打。女子被推倒在地後起身拾起雨傘還擊，男子隨後奪走雨傘向女子揮去。直到附近另一男子出現，將二人勸開。網友戲稱，此為「保時捷女司機單車版」。

發地村民林先生表示，該中年女子丈夫為該村村幹部，兩、三年前曾與黑衣男子家人發生口角。揭陽市砲台派出所指出，因為騎單車與人互毆一事，該中年女子至今還在揭陽市人民醫院住院。