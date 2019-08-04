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長沙女主播被捅倒路上 的哥以為她酒醉開玩笑

2019-08-04 17:58世界日報 中國新聞組／北京4日電

湖南長沙一名網路女主播日前被陌生男子捅傷，三天內做了四次手術，她在網上籌款付醫藥費，共籌得22萬8517元（約3.3萬美元）。視頻傳播後，有網友質疑當時路過的出租車司機未及時施救，該司機回應稱他隨後折返現場，是最早施救的人。

新京報報導，接單出租車司機稱，他看到楊女士揮手喊救命，先以為她醉酒開玩笑。確定她出事後，立刻撥打了120、110，調頭停在楊女士後方，攔住來車以防她被撞上。救護車趕來後，同事送楊女士去了醫院。

瀟湘晨報報導，2日淩晨4時許，專案組民警徹夜未眠，在江西省萍鄉市安源區某銀行門口將犯罪嫌疑人劉某抓獲，當場在其身上搜出作案凶器水果刀一把。

新京報指出，3日下午楊女士發起網路籌款，輕鬆籌顯示受害人小腸穿孔、卵巢受傷，3天內做了4次手術花去12萬元。截至3日晚20時，5小時內捐款已超20萬元。其後不久輕鬆籌顯示為凍結狀態，共1萬2811人次捐款，籌款22萬8517元。3日晚，楊女士在朋友圈留言，稱今後會努力回報社會幫助更多人。

另據湖南廣播電視台報導，楊女士表示她現在看到網上自己被刺的監控視頻，還是有心理陰影，甚至看到陌生人就會恐慌。「不過我準備把這個視頻看到天荒地老，看到我完全不恐懼，完全沒有心理陰影為止。」楊女士表示，自己會堅強起來。

對於被誤解的那位司機，楊女士表示很抱歉因為這件事情讓司機受到了無端的連累。當記者問到她未來是否還會留在長沙時，她毫不猶豫：「留啊！長沙地方好，人也好，我很喜歡長沙。」

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