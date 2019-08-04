荒唐！江蘇男疑妻出軌 喊警捉姦還求開「捉姦證明」

2019-08-04 17:45 世界日報 中國新聞組／上海4日電



懷疑妻子有了外遇，江蘇泰州唐姓男子在捉姦屢屢受挫的情況下，在一次掌握妻子和情人的行後，竟然選擇報假警，要民警隨其一起去現場捉姦，並向民警提出開「捉姦證明」這樣的荒唐要求。

現代快報報導， 泰州海陵公安城西派出所日前接到排解婚姻糾紛的求助電話，當民警到達後，才發現事情沒有那麼簡單。看見民警的到來，報警人唐某告知民警，其懷疑孫姓妻子有外遇，還給民警看手機裡妻子跟情人的照片。「就是他，跟我老婆搞外遇，氣死我了！」唐男情緒越說越激動，可現場始終不見他妻子。

民警問起他妻子在哪，希望一起接受調解時，唐男神秘兮兮地將民警拉到一旁，「她現在正跟她的情人在一塊呢，我已經掌握他們倆的行了，你們跟我一塊去捉姦吧，順便幫我開一個捉姦證明，這樣我就有充足的證據了。」

據報導，面對這樣的荒唐要求，民警有些哭笑不得。原來唐男的用意不是讓民警來調解糾紛，而是擔心自己一人去捉姦沒有證據，想讓民警來「見證」。

民警現場對唐男進行了教育，表示警察沒有出具這樣證明的權力和資格，如果唐男懷疑妻子出軌，可以透過合法途徑來解決問題，也可以跟妻子坐下來好好談談，盡量減少對彼此的傷害。