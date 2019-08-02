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與父玩「飛高高」遊戲 天花板風扇削3歲女童頭骨險亡

2019-08-02 19:39香港01 記者彭琤琳／報導

3歲的女童被爸爸舉高玩「飛高高」遊戲，卻慘遭天花板正旋轉的電風扇削傷頭部。圖擷自...
3歲的女童被爸爸舉高玩「飛高高」遊戲，卻慘遭天花板正旋轉的電風扇削傷頭部。圖擷自廣州日報
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近日在大陸廣東珠海發生一起嚴重的家居意外，3歲的女童被爸爸舉高玩「飛高高」遊戲，卻慘遭天花板正旋轉的電風扇削傷頭部，導致顱骨凹陷性粉碎性骨折，所幸送院搶救後保住性命，目前仍在治療中。

綜合媒體報導，事發在周一（7月29日），身高178cm的曾先生與女兒玩「飛高高」的遊戲。由於曾先生本身站的位置比較高，女兒被舉起後已經接近天花板。二人玩得興奮時，曾先生未注意在頭頂旋轉的吊扇，一失手，鋒利的吊扇葉片就從女兒的頭上削過，鮮血頃刻噴出。

曾先生見狀立即抱起女兒跑到附近診所求醫，但由於情況太危重，須儘快轉往上級醫院治療。經簡單的清創手術後，曾先生連夜趕往珠海市中西醫結合醫院。據接診的腦外科醫生透露，曾先生的女兒頭皮撕脱傷、顱骨粉碎性骨折及硬膜下血腫，情況非常危險，建議立即做手術。

醫生為曾先生女兒施行「顱骨凹陷性粉碎性骨折整復術」，清除顱內出血，再用醫學生物膠將碎裂的頭骨逐塊修復，拼接完整後嵌合回頭部。兩小時後手術成功，曾先生女兒清醒後未有發現任何神經功能損傷，終轉危為安。

看到女兒頭上觸目驚心的傷口，曾先生後悔不已。醫生提醒，嬰幼兒的腦部發育不完全，且頸部肌肉較軟，類似「飛高高」的遊戲動作容易導致腦部組織的位移，造成潛在的顱神經損傷等。如果頸椎受損嚴重，還會造成癱瘓，建議家長在與孩子玩耍時，一定要適度。

醫生提醒，嬰幼兒的腦部發育不完全，且頸部肌肉較軟，類似「飛高高」的遊戲動作容易導...
醫生提醒，嬰幼兒的腦部發育不完全，且頸部肌肉較軟，類似「飛高高」的遊戲動作容易導致腦部組織的位移。圖擷自廣州日報
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文章授權轉載自《香港01》

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