丈夫是派出所長卻涉炫富飆車 保時捷女車主被查

2019-08-02 11:49 世界日報 北京2日電



7月30日上午，一名駕駛保時捷汽車的女車主李某在重慶渝北區斑馬線掉頭時，與另一名駕駛奇瑞汽車的男車主楊光（化名）發生口角，李某當街掌摑了楊光，對方也予以反擊。事後有關李某的丈夫是派出所所長、打個電話就能刪除違法記錄和飆車、炫富等傳言不斷。重慶市公安局2日表示，已責成渝北區公安分局成立調查組進行深入調查。

7月30日8時50分，重慶市渝北區龍盛街路口，李某駕車在斑馬線掉頭時，與楊光發生口角，李某打了男子一耳光，楊光也當場還擊，李某佩戴的遮陽帽被打飛。重慶警方事後表示，經查明，女子駕車未按規定掉頭，並有駕車戴帽、穿高跟鞋等妨礙安全行車的行為，扣2分，罰款250元，涉事雙方已達成和解。

保時捷女司機丈夫確為派出所長，爆料人：囂張慣了，背後有人撐腰 (取材自微博) 分享 facebook

車禍事故雖和解，但引發的爭議仍延燒，兩人發生爭執的視頻很快流傳到網路，並引來熱議。封面新聞報導，楊光透露，爭執期間李某說了一些辱罵性及威脅性話語，例如「你開叫花車嘿不得了蠻。」（重慶方言：你開的叫花車很不得了麼），「老婆已經哭了好幾次，很擔心我的生命安全。」

此外，網上也陸續曝出女車主李某多段視頻，除了炫富，還自稱「愛飆車、經常闖紅燈、扣分隨意銷」，不少網友因此質疑其家庭背景、收入來源、交通違法處理等背後有「貓膩」。

澎湃新聞報導，保時捷女車主李某經證實是重慶市公安局渝北區分局石船派出所所長童某華的妻子，平常脾氣暴躁，丈夫也怕她。

保時捷女司機丈夫確為派出所長，爆料人：囂張慣了，背後有人撐腰 (取材自微博) 分享 facebook

報導指出，根據警方資料，李某是該保時捷車輛第三任車主，2016年3月車輛過戶到她名下，2018年該車由灰色變成紅色，已在車管所登記備案，已行駛8萬多公里。李某3年來共有29條交通違法紀錄，光2019年就有7條，都已接受處罰。 涉及的違法行為包括闖紅燈、亂停車、違反禁止標線、駕駛時撥打接聽手持電話等。

報導指出，女車主的親屬表示，李某曾代售機票過一段時間，也與他人合夥做生意，在家裡很強勢。家人對李某行事張揚非常反感，「希望姨媽能從這次事件中吸取教訓，改掉壞毛病」。