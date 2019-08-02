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長沙女深夜路邊被捅臀倒地 求助過往車輛無人理

2019-08-02 11:46世界日報 北京2日電

來源：YouTube

一名網路女主播7月30日凌晨在湖南長沙一處公交車站打車時，遭一陌生男子從背後持銳器捅傷，男子隨後逃離現場，該女主播倒地期間，多輛車從旁經過，無人伸援。事件在網上引發議論，有聲音怪罪該女主播身著暴露，但有網友表示「救人成本太高」。目前，涉嫌故意傷害的劉姓男嫌已被警方抓獲。

南方都市報報導，據監控視頻，事發時女子在公交站台旁看手機時，突遭劉男從背後持銳器捅傷，大約40秒後不支倒地，期間多次坐起試圖尋求過往車輛的幫助未果。後來她向百米之外的公司同事求助，同事幫忙報警。

據悉，該女稍後送醫治療，期間一度誤傳女子被襲擊後子宮破裂。對此，湖南省人民醫院給該女子做手術的一名主治醫生澄清，相關報導有誤，該傷者是右臀被刺傷，卵巢和小腸也有傷口，手術後暫無生命危險。

另據荔枝新聞報導，網上流傳疑似該女子的朋友圈，其中說到，她當時正準備打車回家，「此時一陌生人在我背後猛然攻擊，我第一反應以為有人踹我一腳。但我手到之處一片血跡，我才知道我被捅了。」

針對事發當時過往車輛紛紛冷漠以對，有網友表示，凡事都有因，並提到此前南京青年施救一名老婦卻反被索求高額醫藥費，稱「換了是我經過，我也不會救。」但也有網友表示，「事不關己，冷漠和罪犯一樣。」

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