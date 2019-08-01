是真愛？假富二代當街行搶 只為讓妻認清他離開

2019-08-01 17:04 聯合新聞網 綜合報導



杜姓男子接受警方訊問，對犯行坦承不諱。 圖／擷自杭州日報 分享 facebook

浙江省杭州市日前發生一起街頭搶案，一名男子在光天化日之下搶走一位婦人的金項鍊。嫌犯在一天內被逮，並對犯行坦承不諱，但動機卻讓令人意外，他的理由是「想讓老婆離開自己」。

《杭州日報》報導，7月25日早晨，當地人杜姓男子騎著電動車，靠近正帶著孫子散步的吳姓婦人，接著一把拔走她脖子上的金項鍊。吳婦立即報案，警方也在十幾個鐘頭後逮捕了杜男。

杜男在警局坦承犯行，供稱這麼做是為了讓現任妻子離開他，隨後娓娓道出自己的故事。

杜男稱自己在2011年開了間投資公司，賺了些錢，曾風光一時，但好日子只過了2年。2013年他遭朋友詐財，700萬人民幣（約台幣3200萬）的資產被騙光，這筆錢中包括他向銀行申請的貸款，導致他不只沒錢還負債，第一任妻子也離他而去。

他就此一蹶不振，在家頹廢度日，但愛情卻沒有遺棄他。2015年他遇到了現任妻子，兩人陷入熱戀，為了避免被女方嫌棄，他謊稱自己是「富二代」，但因感情問題與父母鬧翻，因此「暫時」很窮，女方也信了。

他們之後結了婚，還生了小孩，4年來杜男仍沒有工作，靠著信用卡「挖東牆補西牆」，後來自己的卡不夠用，還以妻子的名義去貸款，真的撐不下去就去找父母借錢。然而卡債越積越多，父母也沒錢了，不想再過謊言生活的他，決定讓妻子心死離開他，因此犯下搶案，「你們抓了我，她就知道我是個什麼樣的人…。」

杜男被逮時，已將金項鍊變現，所得的7000人民幣（約台幣3.2萬）有4000給了妻子，並跟妻子撒了另一個謊──這是他名下一筆房產的交易手續費。

縱使丈夫自己揭穿了編織多年的謊言，並決心放棄這段婚姻，但杜妻仍表示，會帶著2歲的孩子一起等他出來。