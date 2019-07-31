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「想測試有無性慾！」78歲獸爺兩度性侵4歲孫女 扯辯：又沒勃起

2019-07-31 20:57香港01 記者朱棨新／報導

78歲被告在高等法院承認兩度強姦4歲的孫女。 圖／ingimage
78歲被告在高等法院承認兩度強姦4歲的孫女。 圖／ingimage
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退休老翁兩年前接4歲的孫女放學後，在住所內強姦對方。他翌年再重施故技，惟孫女的母親登門時，發現兩人衣衫不整。孫女在母親查問下，投訴遭侵犯。而老翁在被捕後更稱，因「衰咸濕」，加上想測試是否能喚起性慾，才侵犯孫女。老翁今（31日）在高等法院承認兩項強姦罪，辯方求情時替老翁向孫女致歉。法官先為老翁索取心理報告，把判刑押後至下月23日。

每次性侵歷時1至2分鐘

現年78歲的被告承認在2017年8至12月某天，強姦當時4歲的事主X。他又承認在翌年8月6日，強姦當時5歲的X。

辯方求情時透露，被告退休前在政府任職助理，現時每個月收到3千元的退休金。而他在案中沒有使用暴力，每次性侵歷時約1、2分鐘。

被告相信將在獄中渡餘生

辯方又指，被告知道將會面對頗長的刑期，有機會在監牢中度過餘生，但他願承擔法律後果，顯示其悔意。而他亦對自己的行為感羞恥，向X和其家人道歉，但預計對方不會原諒。

事主回到母親懷抱即大哭

案情指，被告自2016年初開始接X放學，到附近公園玩耍，等候X的母親Y。於2018年8月6日下午，Y如常到公園接X，惟她不見女兒和被告，遂到被告家。事主母以後備鎖匙開門進入該住所，發現被告和X在睡房內。當時僅穿「孖煙通」的被告，替X穿上短褲。事主母抱著女兒後，女兒便放聲大哭。

被告被捕後認搞孫女

兩人離開被告家後，事主X便告訴母親：「爺爺除咗我條褲，用佢屙尿個patpat掂住我屙尿嗰度，我覺得好痕，好唔舒服。」X母親聽後通知丈夫，事件最終報警。被告被捕遭警誡，起初他否認犯案，惟之後改口，謂：「我有搞過我個孫女。」

被告稱性交時其陽具未有勃起

被告在錄影會面中稱，他曾於2017年和2018年8月6日，曾兩次在住所的房間內，把他的陽具插入事主X的下體，期間X曾喊痛。被告稱兩次都沒有安全套，但同時其陽具未有勃起，亦沒有射精。

衰咸濕及貪玩性侵孫女

被問及為何要犯案，被告承認「衰咸濕」，以及想「玩」。他又聲稱把陽具插入X的下體，因想測試是否能喚起性慾。被告續透露，因妻子的健康問題，和妻已一段時間沒有性行為。而他侵犯X時，妻子都在住所的廁所。

延伸閱讀：

【葵涌警署】警長持散彈槍瞄準示威者　指引：勿指向不欲射擊之人

【逃犯條例】帶出非建制聲音 年輕工程界撐反修例　籲業界罷工

文章授權轉載自《香港01》

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