男亂毀損珍稀植物挨轟 專家：一生只開一次花

2019-07-31 20:30 聯合新聞網 綜合報導



大陸網上日前瘋傳一段視頻，一名男子將一株一生只開一次的珍稀植物「塔黃」撕爛，引來網友一片撻伐。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

近日大陸網上瘋傳一段影片，一名雲南省香格里拉市的男子，竟將一生只開一次花的珍稀植物「塔黃」粗暴的撕爛，而且還拍影片PO網炫耀，立刻引起一票網友撻伐，紛紛表示一定要將這名男子繩之以法！

根據《梨視頻》報導，在影片中可見，該名男子在一片荒野中，手握一株罕見植物，粗魯的將葉子撕碎扔在地上，還發出得意的笑聲，結果卻被眼尖的網友發現，男子手上握著的竟是要經過15到45年的營養才能累積長成的「塔黃」，屬多年生草本植物，可長高至1-2公尺，主要生長在海拔4000公尺以上的亂石灘上，是屬於高山亂石灘生態圈的珍稀植物，一生只開一次花，之後便會自行凋謝，因為分布特別少，因此極為珍貴。

男子將影片PO網後，許多網友都呼籲該名男子自行向當地林業部門自首，但是，雲南香格里拉市委卻表示，該名男子破壞的塔黃不屬於國家保護植物，因此他的行為並不構成違法，事發地點也非保護區，因此僅鑒於破壞野生植物對男子進行知識教育和口頭告誡。

目前該名男子已被警方傳喚，他也因受不了被網友攻擊，而自行在網路上公開道歉，並表示，以前小時候就吃過塔黃，但當時真的不知道那是保育類植物，所以就當野果吃了，但在經過網友的指教後，也認知到自己的錯誤，希望大家能引以為誡。