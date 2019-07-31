男玩鞭炮炸傷眼 竟拖到22年後才取出5公釐碎玻璃

2019-07-31 17:42 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子因22年前玩鞭炮炸傷眼睛，近期感到不適就醫，結果竟然在眼睛裡取出一個5公釐的玻璃碎片。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

眼睛是人類的靈魂之窗，因此一般人若是發現眼睛有異物感到不適，通常都會立即找醫生治療，以免發生難以預料的後果。但日前大陸廣東卻有一名男子，在22年前玩鞭炮時傷到眼睛，當時明知有玻璃碎片掉進眼睛裡，卻未及時取出，直到最近因眼睛感到不適才到醫院就診。

根據大陸《梨視頻》報導，近日廣東深圳的一名男子，因眼睛不適到醫院就診，整個眼睛很紅很痛，什麼都看不見，直到醫院給他做了初步檢查，才赫然發現男子的整個眼角膜表面有一些玻璃殘渣。男子向醫生表示，他22年前因把鞭炮放進玻璃瓶內玩，因此炸傷自己的眼睛，但當時去醫院檢查時，醫生只跟他說眼睛裡頭有玻璃碎片，卻不清楚到底在哪個地方，後來經過這麼長時間也都沒有取出，直到近日才發現情況不對勁，急忙找醫生求助。

醫師提到，檢查後發現男子眼睛的水晶體幾乎全部混著而且破碎了。後來透過手術，竟然在男子的眼內取出一塊5公釐的玻璃碎片，而且還是一個三角形，四周全部是尖銳的稜角，醫生驚呼「就像刀片在眼睛裡」，而且居然還撐了22年，實在讓他難以置信。

所幸最後手術相當順利，男子在手術後也恢復的相當良好，從原本出院時的視力只有0.3，在經過一個星期複查後，視力已恢復到了0.5。