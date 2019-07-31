一具賣8.5萬…陸豐爆偷屍賊 幫人頂包火葬

2019-07-31 16:27 世界日報 中國新聞組／上海31日電



陸豐偷屍賊 八萬五供「頂包」火葬 視覺中國 分享 facebook

廣東省陸豐市竟有「盜墓賊」偷屍體！由於當地殯葬政策較為嚴厲，有些家屬為了讓去世的親人入土為安，逃避火葬，便設法用其他屍體來頂替。兩名男子從外地盜竊屍體，以數萬元的價格賣給死者家屬「頂包」，分別被判刑一年四個月和一年九個月。

澎湃新聞報導，陸豐市村民林智賢（化名）為遵從嫂子生前土葬的遺願，找到陳某及林某二人，支付8萬5000元（人民幣，下同，約1.2萬美元），打算購買一具屍體頂包死者進行火化。

在林智賢嫂子出殯當天，陳某駕車運載裝有屍體的棺木，試圖將林智賢嫂子的屍體掉包，但調換前陳某發現有陸豐市殯改大隊的工作人員在場，遂開車逃離，後在一石場處棄車棄屍逃走。

另有一名村民林孝民（化名）為避免其父親屍體火葬，出資16.5萬元（約2.4萬美元）找到陳某及林某，托二人尋找屍源頂包。

林孝民的父親出殯時，林某在途中用裝有另一具屍體的棺木調換了死者棺木，家屬則跟隨調換後的靈車前往殯儀館。但在火化前，殯儀館的管理人員發現棺木偏輕，不像一個正常男人死亡的重量，便叫來死者家屬確認死者身分，揭穿了這起偷天換屍的案件。

兩起案件中，陳某及林某偷盜來的兩具屍體皆呈「完全白骨化」，全身軟組織腐敗溶解，骨質變脆，分析為人類屍體。

犯案的林某陳述，在處理林孝民父親調包火化一事時，他跟陳某交代要找一具「五保戶」的死屍，並將拿到手的10萬（約1.4萬美元）定金悉數交給陳某購買其運載而來的屍體。他說，因陸豐市的殯葬政策較為嚴厲，一些人為了讓自家死去的親屬逃避火化，便設法用其他屍體來頂替，這種現象在當地較為常見。